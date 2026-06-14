Petrol Pump Fraud: आज जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और हर लीटर पर मेहनत की कमाई जा रही है, तब पेट्रोल पंप पर थोड़ी सी सावधानी आपके सैकड़ों रुपए बचा सकती है. हम सब जानते हैं कि पंप पर मीटर 0 से शुरू होना चाहिए लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? बिल्कुल नहीं. देश में हजारों लोग हर रोज पेट्रोल पंप की चालाकियों का शिकार होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता. तो चलिए जानते हैं वो जरूरी बातें जो आपको अगली बार पंप पर जाने से पहले याद रखनी चाहिए.

"जंप ट्रिक" से बचें, मीटर को ध्यान से देखें

मीटर 0 पर है, यह देखना जरूरी है लेकिन उसके बाद भी नजर मत हटाइए. कई पेट्रोल पंप एक चालाकी करते हैं जिसे जंप ट्रिक कहते हैं. इसमें मीटर 0 से सीधे 1 पर जाता है, फिर 1 से 5 पर कूद जाता है बीच के 2, 3 और 4 आते ही नहीं. इसका मतलब है कि आपके पैसे तो कट रहे हैं लेकिन पेट्रोल कम मिल रहा है. इसके अलावा, हमेशा गोल-मटोल रकम जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये की जगह 575 रुपये या 1,355 रुपये जैसी टेढ़ी रकम में पेट्रोल डलवाएं. दरअसल कुछ पंपों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो 500 रुपये और 1000 रुपये जैसी आम रकम पर अपने आप कम तेल देने लगती है.

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ईंधन की डेंसिटी चेक करना ना भूलें

इसके अलावा 99% लोग यो बात नहीं जानते कि, पेट्रोल पंप की मशीन पर तीन चीजें जरूर दिखती हैं रकम, लीटर, और डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब है पेट्रोल की शुद्धता. सरकार के नियमों के अनुसार पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 किलोग्राम प्रति घन मीटर के बीच होनी चाहिए. अगर यह 730 से नीचे है, तो समझिए पेट्रोल में पानी या कोई दूसरी मिलावट है. यह मिलावट न सिर्फ आपकी जेब का नुकसान करती है, बल्कि गाड़ी के इंजन को भी बर्बाद कर सकती है. इसलिए अगली बार जब पेट्रोल डलवाएं, तो मशीन की स्क्रीन पर डेंसिटी नंबर भी जरूर देखें.

नॉजल ट्रिक और पावर पेट्रोल से रहें सावधान

दो और बड़ी चालाकियां हैं जो बहुत आम हैं. पहली है नॉजल को टैंक में लगाने के बाद अटेंडेंट बार-बार हैंडल दबाता और छोड़ता है, जिससे हवा के बुलबुले बनते हैं और मीटर चलता रहता है लेकिन पेट्रोल आपकी गाड़ी में कम जाता है. रिसर्च बताती है कि इस तरकीब से हर 10 लीटर में करीब 200 मिलीलीटर पेट्रोल कम मिल सकता है. इसलिए ध्यान रखें कि नॉजल लॉक होकर टैंक में लगे और अटेंडेंट हाथ न लगाए. दूसरी चालाकी ये है कि पावर पेट्रोल कुछ अटेंडेंट बिना पूछे आपकी गाड़ी में महंगा हाई-ऑक्टेन पेट्रोल डाल देते हैं, जो आम गाड़ियों के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन उसके पैसे आपकी जेब से जाते हैं.

यहां करें शिकायत

अगर कभी आपको लगे कि पंप पर धोखा हुआ है, तो घबराइए मत आवाज उठाइए. आप टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर शिकायत कर सकते हैं. मशीन में खराबी पाए जाने पर उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है. हमेशा रसीद लें यह आपका सबूत है.

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