हिंदी न्यूज़ऑटोNumeros ने लॉन्च किया 16-इंच के पहियों वाला N-First EV Scooter, जानें रेंज और फीचर्स

Numeros ने लॉन्च किया 16-इंच के पहियों वाला N-First EV Scooter, जानें रेंज और फीचर्स

Numeros Motors ने भारत में नया N-First EV Scooter लॉन्च किया है.16-इंच के व्हील और स्मार्ट फीचर्स के साथ आने वाला यह स्कूटर 64,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 01:20 PM (IST)
भारत का इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार अब तेजी से बढ़ रहा है. इसी रफ्तार में बेंगलुरु स्थित Numeros Motors ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर N-First पेश किया है. ये स्कूटर न केवल मॉडर्न डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ आता है, बल्कि लंबी रेंज और किफायती कीमत के कारण एक मजबूत कंपीटीटर के रूप में उभरा है. कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर खास तौर पर शहर में सफर करने वालों के लिए बनाया गया है, जो स्मार्ट, स्टाइलिश और पर्यावरण के अनुकूल राइड चाहते हैं.

कीमत और लॉन्च ऑफर

  • Numeros N-First EV को भारतीय बाजार में 64,999 (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह कीमत फिलहाल केवल पहले 1,000 ग्राहकों के लिए लागू होगी. यह कंपनी का दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसे पहले मॉडल से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के साथ तैयार किया गया है. कंपनी का उद्देश्य इस स्कूटर को ऐसे ग्राहकों तक पहुंचाना है जो लॉन्ग रेंज और लो मेंटेनेंस वाली ई-मोबिलिटी की तलाश में हैं. 

वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन्स

  • Numeros Motors ने N-First स्कूटर को कुल पांच वेरिएंट्स में लाने की योजना बनाई है. फिलहाल बाजार में तीन वेरिएंट्स - Base Max, Mid-spec iMax और Top-spec i-Max+उपलब्ध हैं. कंपनी ने इसे दो आकर्षक रंगों- Traffic Red और Pure White में पेश किया है. दोनों ही कलर्स यूथफुल और प्रीमियम लुक देते हैं, जिससे स्कूटर देखने में स्टाइलिश और मॉडर्न लगता है.

बैटरी पैक और रेंज

  • Numeros N-First में दो तरह के ली-आयन बैटरी पैक दिए गए हैं, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से रेंज चुन सकें. यह स्कूटर एक PMSM मिड-ड्राइव मोटर से चलता है, जो चेन ड्राइव सिस्टम के जरिए पीछे के पहिये को पावर देता है. 2.5 kWh बैटरी पैक वाले वर्जन में 91 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जबकि 3.0 kWh बैटरी पैक वाला मॉडल 109 किलोमीटर तक चलता है. इस तरह ये स्कूटर शहर में डेली यूज के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल और बेहतर विकल्प बन जाता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • Numeros N-First EV Scooter फीचर्स के मामले में भी काफी एडवांस्ड है. इसे खासतौर पर युवाओं और टेक-फ्रेंडली यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो बेहतर रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी देते हैं. 159 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों पर भी स्मूद राइड देता है. सुरक्षा के लिए इसमें एंटी-थेफ्ट और टो डिटेक्शन सिस्टम, रिमोट लॉकिंग, और जियो-फेंसिंग सपोर्ट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीें शामिल हैं. इसके अलावा यह स्कूटर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, राइड एनालिटिक्स, और रिवर्स मोड जैसी उपयोगी सुविधाओं के साथ आता है. ड्राइवर की सुविधा के लिए इसमें बिल्ट-इन मोबाइल होल्डर और चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. इन सभी फीचर्स की वजह से यह स्कूटर स्मार्ट, सुरक्षित और आरामदायक बन जाता है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

  • Numeros N-First के डिजाइन में मॉडर्नता और प्रैक्टिकलिटी दोनों का कंबीनेशन देखने को मिलता है. इसका बॉडी डिजाइन एयरोडायनामिक और हल्का है, जिससे बैटरी पर लोड कम पड़ता है और रेंज बढ़ जाती है. बड़े 16-इंच पहिए ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर बेहतर पकड़ देते हैं और High ग्राउंड क्लीयरेंस झटकों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्कूटर स्टाइल, मजबूती और एफिशिएंसी का एक बैलेंस पैकेज है.

Published at : 07 Nov 2025 01:20 PM (IST)
