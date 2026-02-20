हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Norton Atlas GT की टेस्टिंग जारी, क्या भारतीय बाजार में देगी दस्तक?

Norton Atlas GT की टेस्टिंग जारी, क्या भारतीय बाजार में देगी दस्तक?

भारत में Norton Atlas GT मोटरसाइकिल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया. आइए इसके फीचर्स, 585cc इंजन, पावर और लॉन्च डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में बाइक लवर्स को अलग-अलग तरह की मोटरसाइकिल पसंद आती हैं. कुछ लोग कम बजट की बाइक लेते हैं तो कुछ लोग महंगी और दमदार बाइक खरीदना पसंद करते हैं. अब खबर है कि टीवीएस की Owned कंपनी नॉर्टन अपनी नई बाइक Norton Atlas GT को भारत में टेस्ट कर रही है. हाल ही में इस बाइक को सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके कई फीचर्स और डिजाइन की जानकारी सामने आई है.

टेस्टिंग के दौरान मिली अहम जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Norton Atlas GT को बिना कवर के टेस्ट किया जा रहा था. इसलिए इसके डिजाइन और फीचर्स साफ नजर आए. बाइक का लुक काफी प्रीमियम और स्टाइलिश दिख रहा है. इसमें लंबी विंडस्क्रीन दी जा सकती है, जिससे लंबी दूरी की राइड में हवा से बचाव होगा. बाइक में एलईडी हेडलाइट और एलईडी डीआरएल देखने को मिल सकते हैं. इसके साथ कॉर्नरिंग लाइट और पडल लैंप जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

सस्पेंशन की बात करें तो इसमें गोल्डन रंग के यूएसडी फ्रंट फोर्क दिए जा सकते हैं. बाइक में 17 इंच के टायर मिल सकते हैं, जो बेहतर पकड़ देने में मदद करेंगे. इसके अलावा पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इसमें लगभग 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल सकता है, जिसमें जरूरी जानकारी दिखाई देगी.

मिल सकता है 585cc इंजन 

Norton Atlas GT में 585 सीसी का इंजन दिया जा सकता है. यह इंजन करीब 70 बीएचपी की पावर देने में सक्षम हो सकता है. इसके साथ छह गियर का ट्रांसमिशन मिल सकता है. कंपनी इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी दे सकती है, जिससे गियर बदलना आसान होगा और राइडिंग स्मूथ रहेगी. यह बाइक लंबी दूरी और टूरिंग के लिए अच्छी मानी जा सकती है.

क्या भारत में होगी लॉन्च?

बता दें कि Norton Atlas GT की भारत में टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसके यहां लॉन्च होने की संभावना कम बताई जा रही है. कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. अगर इसे भारत में लॉन्च किया जाता है, तो यह प्रीमियम सेगमेंट में पेश की जा सकती है.

Published at : 20 Feb 2026 12:59 PM (IST)
