भारत में जल्द होगी Nissan की पहली MPV की एंट्री, Maruti Ertiga को देगी कड़ी टक्कर

भारतीय बाजार में Nissan Gravite MPV जल्द पेश होने वाली है. कंपनी ने लॉन्च से पहले इसका टीजर वीडियो जारी किया है, आइए इसके डिजाइन, इंजन, फीचर्स, सेफ्टी और राइवल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Jan 2026 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

निसान ने भारतीय बाजार में अपनी पहली MPV Nissan Gravite को लेकर आधिकारिक जानकारी शेयर कर दी है. कंपनी ने फरवरी 2026 में होने वाले लॉन्च से पहले इसका टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिखाए गए हैं. Gravite को खासतौर पर 7 सीटर फैमिली कार के तौर पर तैयार किया गया है, जो सीधे तौर पर Maruti Ertiga को टक्कर देगी. इस मॉडल के साथ निसान MPV सेगमेंट में अपनी नई शुरुआत करने जा रही है.

कलर ऑप्शन और अलग लुक

  • टीजर वीडियो से साफ हुआ है कि Nissan Gravite को कुल पांच रंगों में लॉन्च किया जाएगा. इसमें एक खास टील यानी नीला-हरा रंग शामिल है, जिसे कंपनी अपना हीरो कलर बता रही है. इसके अलावा यह कार सफेद, सिल्वर, काले और ग्रे रंग में भी उपलब्ध होगी. भले ही इसका प्लेटफॉर्म Renault Triber जैसा हो, लेकिन निसान इसे डिजाइन और ब्रांडिंग के मामले में अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है.

डिजाइन में क्या है नया?

  • डिजाइन के मामले में Nissan Gravite को Triber से अलग रखा गया है. इसके फ्रंट में हॉरिजॉन्टल LED DRL दिए गए हैं, जो हेडलैंप यूनिट में ही फिट हैं. ग्रिल पर बड़ा क्रोम हॉरिजॉन्टल स्लैट दिया गया है और बोनट पर Gravite की बैजिंग मिलती है. पीछे की तरफ स्प्लिट टेललैंप दिए गए हैं, जिन्हें टेलगेट पर लगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जोड़ती है. कुल मिलाकर इसका लुक सिंपल, मॉडर्न और निसान की मौजूदा कारों से अलग नजर आता है.

इंजन और प्लेटफॉर्म

  • निसान ने अभी इंजन की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन Gravite में 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 71 bhp पावर और 96 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स मिल सकता है. साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जो करीब 100 bhp पावर देगा. यह MPV CMF-A प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसका साइज 4 मीटर से कम रहेगा.

फीचर्स और सेफ्टी

  • Nissan Gravite के इंटीरियर में 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है. इसमें वायरलेस चार्जिंग, पुश बटन स्टार्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हो सकते हैं. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESC, TPMS, रियर कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट मिलने की संभावना है.

Published at : 29 Jan 2026 09:39 AM (IST)
