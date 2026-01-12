हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ninja 650 या CBR650R, फीचर्स और परफॉर्मेंस में किसका पलड़ा भारी? यहां जानें अंतर

Ninja 650 और Honda CBR650R मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट की दो पॉपुलर बाइक्स हैं. आइए जानें इंजन, फीचर्स और राइडिंग के मामले में कौन-सी बाइक किस तरह के राइडर के लिए बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट उन राइडर्स के लिए है, जो 200 या 300cc बाइक से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावर वाली सुपरबाइक नहीं खरीदना चाहते. इस सेगमेंट में Kawasaki Ninja 650 और Honda CBR650R दो सबसे पॉपुलर बाइक्स हैं. दोनों का इंजन साइज लगभग एक जैसा है, लेकिन राइडिंग फील, पावर और कीमत में बड़ा अंतर देखने को मिलता है.

कीमत में कितना है फर्क?

  • Kawasaki Ninja 650 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.91 लाख रुपये है. वहीं Honda CBR650R की कीमत लगभग 11.16 लाख रुपये है. यानी दोनों बाइक्स के बीच करीब 3 लाख रुपये का अंतर है. अगर आपका बजट सीमित है और आप एक दमदार लेकिन किफायती स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं, तो Ninja 650 ज्यादा सही विकल्प लगती है. दूसरी ओर CBR650R ज्यादा महंगी जरूर है, लेकिन इसका लुक और प्रीमियम फील सुपरबाइक जैसा है.

इंजन और पावर में कौन आगे?

  • Ninja 650 में 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो करीब 67 bhp की पावर देता है. यह इंजन काफी स्मूथ है और शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी आराम से चलाया जा सकता है. Honda CBR650R में 649cc का इनलाइन-4 इंजन दिया गया है, जो लगभग 94 से 95 bhp की पावर देता है. यह बाइक ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ती है और इसका साउंड भी ज्यादा स्पोर्टी है, लेकिन नए राइडर्स के लिए इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी का फर्क

  • Kawasaki Ninja 650 में TFT डिस्प्ले, मोबाइल कनेक्टिविटी, फुल LED लाइट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह बाइक डेली यूज के लिए काफी आरामदायक है. Honda CBR650R में भी फुल LED लाइट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और दमदार ब्रेक्स मिलते हैं. इसमें ऑप्शनल ई-क्लच का फीचर भी दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक में बाइक चलाना आसान हो जाता है.

सीट हाइट और वजन

  • Ninja 650 की सीट हाइट 790mm है और इसका वजन करीब 196 किलो है, जिससे यह ज्यादातर राइडर्स के लिए आसान रहती है. CBR650R की सीट हाइट 810mm और वजन करीब 211 किलो है, जो कुछ लोगों को भारी और ऊंची लग सकती है.

कौन सी बाइक आपके लिए सही?

  • अगर आप कम कीमत, आसान राइडिंग और डेली यूज के लिए स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं, तो Kawasaki Ninja 650 बेहतर विकल्प है. वहीं अगर आपको ज्यादा पावर, प्रीमियम लुक और सुपरबाइक जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, तो Honda CBR650R आपके लिए सही रहेगी.

Published at : 12 Jan 2026 04:35 PM (IST)
