हिंदी न्यूज़ऑटोSachin Tendulkar ने स्टेडियम में चलाई Porsche 911, जानें कितनी है इस लग्जरी कार की कीमत?

Sachin Tendulkar ने स्टेडियम में चलाई Porsche 911, जानें कितनी है इस लग्जरी कार की कीमत?

भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हाल ही में एक स्टेडियम में अपनी लाल रंग की Porsche 911 Carrera चलाते नजर आए. आइए जानें इस कार में कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं और इसकी कीमत क्या है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 10:50 AM (IST)
भारत के दिग्गज क्रिकेटर Sachin Tendulkar अपने शानदार कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी लाल रंग की Porsche 911 को एक स्टेडियम के अंदर चलाया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग काफी उत्साहित हो गए. इस खास मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ी को इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार चलाते देखना बेहद पसंद आया.

कौन सी Porsche 911 चला रहे थे सचिन?

  • दरअसल, Sachin Tendulkar जिस कार को चला रहे थे, वह Porsche 911 Carrera है. यह Porsche की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कारों में से एक है. इस कार को उसके शानदार डिजाइन, तेज रफ्तार और बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. Porsche 911 को दुनियाभर में कार लवर्स काफी पसंद करते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस कितनी दमदार?

  • Porsche 911 Carrera में 3.0 लीटर का छह सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है. यह इंजन करीब 290 किलोवाट की पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है. यह कार सिर्फ 3.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 294 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे बेहद तेज और दमदार बनाती है.

Porsche 911 के खास फीचर्स

  • Porsche 911 में कई प्रीमियम और आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसमें मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, पार्किंग सेंसर और 21 इंच के बड़े अलॉय व्हील मिलते हैं. इसके अंदर 12.65 इंच का कर्व्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके अलावा स्पोर्ट्स सीट्स, डार्क इंटीरियर, एंबिएंट लाइटिंग और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

भारत में Porsche 911 की कीमत

  • भारत में Porsche 911 को Coupe और Turbo Coupe वेरिएंट में बेचा जाता है. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.99 करोड़ रुपये से शुरू होती है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 3.80 करोड़ रुपये तक जाती है. कंपनी इसमें कस्टमाइजेशन का विकल्प भी देती है, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कार को डिजाइन करवा सकते हैं.

Published at : 12 Jan 2026 10:50 AM (IST)
