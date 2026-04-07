Volkswagen मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी जल्द ही Taigun का फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर सकती है. अपडेटेड वर्जन में एक्सटीरियर में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही नए फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर के साथ इसे पेश किया जाएगा, जो इसे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है. आइए इसके लुक और फीचर्स पर नजर डालते हैं. लुक की बात करें तो इसे Tiguan से इंस्पायर्ड स्टाइल दिया गया है. फ्रंट में शार्प LED हेडलैंप्स, कनेक्टेड लाइटिंग और नया बंपर मिलता है, जिसमें ब्लैक एलिमेंट्स से स्पोर्टी फील आता है. साथ ही नए ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स और अपडेटेड रियर डिजाइन इसे और मॉडर्न बनाते हैं. नए कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स में बड़ा बदलाव

नई Taigun के अंदर भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे. इसका इंटीरियर अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक होगा. इसमें एक नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो इस्तेमाल में आसान और तेज होगा. साथ ही, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अपडेट किया गया है, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है. इस SUV में अब पैनोरमिक सनरूफ भी दिया जाएगा, जो आजकल बहुत पसंद किया जाने वाला फीचर है. इसके अलावा, इसमें ज्यादा एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि रियर सीट मसाजर, जिससे लंबी जर्नी में भी आराम बना रहता है. कुल मिलाकर, यह कार अब ज्यादा लग्जरी और फीचर से भरपूर हो गई है.

इंजन, गियरबॉक्स और कीमत

नई Taigun फेसलिफ्ट में इंजन के विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ सुधार किए गए हैं. इसमें 1.0 TSI इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो ड्राइविंग को स्मूद बनाता है. वहीं 1.5 TSI इंजन के साथ DSG गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलेगा, और कुछ वेरिएंट में मैनुअल गियरबॉक्स भी दिया जा सकता है. कीमत की बात करें तो नई Taigun की कीमत पहले से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. कंपनी इस कार को जल्द ही लॉन्च करने वाली है, और इसकी आधिकारिक कीमत का खुलासा लॉन्च के समय किया जाएगा.

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