नई Taigun फेसलिफ्ट में क्या नया है? जानें लॉन्च से पहले डिजाइन, लुक और नए फीचर्स की डिटेल्स
Volkswagen जल्द ही Taigun फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकती है, जिससे मिड-साइज SUV सेगमेंट में उसकी पकड़ मजबूत होगी. नए मॉडल में हल्के डिजाइन अपडेट, नए फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलेंगे.
इंटीरियर और फीचर्स में बड़ा बदलाव
नई Taigun के अंदर भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे. इसका इंटीरियर अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक होगा. इसमें एक नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो इस्तेमाल में आसान और तेज होगा. साथ ही, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अपडेट किया गया है, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है. इस SUV में अब पैनोरमिक सनरूफ भी दिया जाएगा, जो आजकल बहुत पसंद किया जाने वाला फीचर है. इसके अलावा, इसमें ज्यादा एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि रियर सीट मसाजर, जिससे लंबी जर्नी में भी आराम बना रहता है. कुल मिलाकर, यह कार अब ज्यादा लग्जरी और फीचर से भरपूर हो गई है.
इंजन, गियरबॉक्स और कीमत
नई Taigun फेसलिफ्ट में इंजन के विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ सुधार किए गए हैं. इसमें 1.0 TSI इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो ड्राइविंग को स्मूद बनाता है. वहीं 1.5 TSI इंजन के साथ DSG गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलेगा, और कुछ वेरिएंट में मैनुअल गियरबॉक्स भी दिया जा सकता है. कीमत की बात करें तो नई Taigun की कीमत पहले से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. कंपनी इस कार को जल्द ही लॉन्च करने वाली है, और इसकी आधिकारिक कीमत का खुलासा लॉन्च के समय किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: GST 2.0 का बड़ा असर, 1 साल में बिके 2.96 करोड़ वाहन, ऑटो सेक्टर में बना रिकॉर्ड
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL