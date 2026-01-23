हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MG Cyberster हुई अपडेट, नए कलर ऑप्शन और लंबी रेंज के साथ बाजार में एंट्री, जानें कीमत

MG Cyberster हुई अपडेट, नए कलर ऑप्शन और लंबी रेंज के साथ बाजार में एंट्री, जानें कीमत

MG Cyberster अब नए Irises Cyan रंग के साथ भारत में पेश की गई है. अब ये 144 kW फास्ट चार्जर से 38 मिनट में ही चार्ज हो जाती है. आइए इसकी रेंज, दमदार बैटरी, फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Jan 2026 09:19 AM (IST)
एमजी मोटर्स भारत में अलग-अलग सेगमेंट की कारें बेचती है और अब उसकी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार MG Cyberster को और बेहतर बना दिया गया है. कंपनी ने इस शानदार इलेक्ट्रिक कार को नए रंग के विकल्प के साथ पेश किया है, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है. MG Cyberster उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इलेक्ट्रिक कार में स्टाइल, पावर और लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

नए रंग ने बढ़ाया स्टाइल

  • MG Cyberster को अब Irises Cyan नाम के नए रंग में लॉन्च किया गया है. यह रंग कार को एक फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लुक देता है. इसके साथ ही कंपनी ने कुछ ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं. हाई-एनर्जी न्यूक्लियर येलो और फ्लेयर रेड रंग को ब्लैक रूफ के साथ दिया गया है, जबकि एंडीज ग्रे और मॉडर्न बेज को रेड रूफ के साथ ऑफर किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह नया रंग आत्मविश्वास को दिखाता है और रचनात्मक सोच को दर्शाता है.
     

दमदार बैटरी और जबरदस्त परफॉर्मेंस

  • MG Cyberster में 77 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने पर 507 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसमें 144 kW फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे बैटरी सिर्फ 38 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की मोटर 510 PS की पावर और 725 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इसकी टॉप स्पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें रियर व्हील ड्राइव के साथ ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • MG Cyberster फीचर्स के मामले में भी काफी आगे है. इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंच की ड्राइवर टचस्क्रीन दी गई है. इसके अलावा बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम, वाई शेप स्पोर्ट्स सीट्स, 19 और 20 इंच के अलॉय व्हील्स, फुली इलेक्ट्रिक हुड, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं.

कीमत 

  • MG Cyberster को भारतीय बाजार में 74.99 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया गया है. नई कलर स्कीम, लंबी रेंज और दमदार परफॉर्मेंस के साथ यह भारत की सबसे खास इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों में से एक बन गई है.

Published at : 23 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Embed widget