भारत में जल्द आ रहीं 5 नई मिड-साइज SUVs, चौथा मॉडल हर किसी को कर देगा हैरान

भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट पहले से ही काफी मुकाबले वाला है, लेकिन आने वाले महीनों में ये और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है. टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी अपनी नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इन गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक-तीनों तरह के इंजन ऑप्शन मिलेंगे. आइ इन अपकमिंग मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं.

टाटा सिएरा

टाटा सिएरा, जिसे लाखों लोग अभी भी पसंद करते हैं, एक बार फिर इंडिया में वापसी कर रही है. यह SUV 25 नवंबर को लॉन्च होगी और इसके नए मॉडल में कई फ्यूचरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं. सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, जो पहली बार किसी टाटा कार में देखने को मिलेगा. इसमें तीन इंजन ऑप्शन (1.5 tGDi नया पेट्रोल इंजन, 1.5 NA पेट्रोल और 1.5 टर्बो डीजल) मिलते हैं. कंपनी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स दे रही है. सिएरा का सबसे खास मॉडल इसका ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन होगा, जो जनवरी 2026 में लॉन्च होगा.

टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल

टाटा हैरियर और सफारी अभी तक केवल डीजल वर्जन में उपलब्ध थीं, लेकिन 9 दिसंबर को दोनों SUVs को पेट्रोल इंजन के साथ भी लॉन्च किया जाएगा. इसमें कंपनी का नया 1.5-लीटर tGDi पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 170hp की पावर और 280Nm टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन मौजूद रहेंगे. डिजाइन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस नए पेट्रोल इंजन के साथ लाइनअप को और मजबूत बनाया जा रहा है.

27 नवंबर को आएगी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV

महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV—XEV 9S 27 नवंबर को लॉन्च होने वाली है. यह XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन मानी जा रही है और इसे खासतौर पर फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन -59 kWh और 79 kWh मिल सकते हैं. .

मारुति ई-विटारा

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगी. इसका प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू भी हो चुका है. इसमें दो बैटरी पैक 49 kWh और 61 kWh मिलेंगे, जिनमें से बड़ी बैटरी लगभग 500 किमी की रेंज देने का दावा करती है. यह इलेक्ट्रिक SUV सिंगल मोटर और फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी. मारुति का टारगेट EV मार्केट में पहले दिन से ही मजबूत पकड़ बनाना है..

