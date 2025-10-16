एक्सप्लोरर
नई Hyundai Venue 2025 या Creta, कौन सी SUV है फीचर्स की क्वीन? लॉन्चिंग से पहले जानें सबकुछ
नई Hyundai Venue 2025 का मुकाबला सीधे Creta से होगा. अगर Hyundai ने इसमें पैनोरमिक सनरूफ और ADAS Level 2 शामिल कर दिया, तो ये SUV अपने सेगमेंट की गेम चेंजर साबित हो सकती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.
नई Hyundai Venue 2025 की लॉन्चिंग अब बस कुछ ही दिनों में होने वाली है. लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसके कई हाई-टेक फीचर्स का खुलासा कर दिया है. इस बार Venue को पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम, एडवांस और मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा. दिलचस्प बात ये है कि Venue 2025 फीचर्स के मामले में Creta को कड़ी टक्कर दे सकती है. आइए जानते हैं दोनों SUVs में क्या फर्क है और कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो सकती है.
Venue 2025 में मिलेगा Creta से बड़ा डिस्प्ले
- नई Hyundai Venue 2025 में कंपनी ने डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप दिया है. इसमें एक 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 12.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर शामिल है. इसके मुकाबले Hyundai Creta में 10.25-इंच की डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिससे ये साफ है कि Venue ने Creta को स्क्रीन साइज के मामले में पीछे छोड़ दिया है. नया डिजिटल क्लस्टर अब ज्यादा जानकारी, एनिमेशन और कस्टम थीम्स के साथ आएगा. इसके साथ ही इसमें OTA (Over The Air) अपडेट्स की सुविधा भी दी जाएगी, जो अब तक Creta में सीमित थी.
ADAS Level 2 और 360° कैमरा से बढ़ेगी सुरक्षा
- Hyundai Venue 2025 में कंपनी ADAS Level 2 फीचर्स देने की तैयारी कर रही है. इसमें ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा Venue में 360° कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलने की उम्मीद है. ये सभी फीचर्स फिलहाल Creta के टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं, लेकिन अब Venue इन्हें अपने मिड या टॉप ट्रिम्स में भी पेश कर सकती है.
सनरूफ और इंटीरियर में प्रीमियम फील
- Creta की सबसे बड़ी खासियत उसका पैनोरमिक सनरूफ है, जो ग्राहकों को एक प्रीमियम फील देता है. अब ये सवाल उठता है कि क्या Venue 2025 में भी ये फीचर मिलेगा? फिलहाल Hyundai ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नई Venue में इलेक्ट्रिक सनरूफ (स्टैंडर्ड वर्जन) बरकरार रहेगा. अगर कंपनी इसमें पैनोरमिक सनरूफ जोड़ती है, तो ये अपने सेगमेंट की पहली SUV होगी जिसमें ये फीचर मिलेगा.
- Venue के इंटीरियर को अब पहले से ज्यादा लग्जरी बनाया गया है. नया डैशबोर्ड लेआउट, सॉफ्ट-टच मटेरियल्स और अपडेटेड कलर थीम्स इसे और अधिक प्रीमियम बनाते हैं. इंटीरियर डिजाइन अब Creta के केबिन के काफी करीब नजर आता है.
इंजन और परफॉर्मेंस
- नई Hyundai Venue 2025 अपने मौजूदा इंजन ऑप्शन्स के साथ आने की संभावना है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प शामिल होंगे. ये वही इंजन हैं जो मौजूदा मॉडल में भी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं. दूसरी ओर, Creta में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन्स मिलते हैं. इस लिहाज से Creta ज्यादा पावरफुल है, लेकिन Venue अपने लाइटवेट बॉडी स्ट्रक्चर और बेहतर माइलेज की वजह से ज्यादा एफिशिएंट साबित हो सकती है.
सुरक्षा और बिल्ड क्वालिटी
- Hyundai का कहना है कि नई Venue का बॉडी स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है. कंपनी इसे नए सेफ्टी प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है, जो Bharat NCAP (BNCAP) में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर सकता है. अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है, तो Venue अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUV बन सकती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Diesel Price Today₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Source: IOCL