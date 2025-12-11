भारत में Kia Motors अपनी पॉपुलर SUVs के लिए जानी जाती है. अब कंपनी ने अपनी फेमस SUV Seltos का नया जनरेशन मॉडल पेश किया है. नई Kia Seltos पहले से ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा फीचर-Loaded और ज्यादा पावरफुल हो गई है. डिजाइन से लेकर इंजन तक, हर हिस्से में किए गए बड़े बदलाव इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में फिर से मजबूत दावेदार बनाते हैं.

नई जनरेशन Kia Seltos में बड़े बदलाव

नई Seltos को बाहर और अंदर दोनों तरह से नया रूप मिला है. इसका डिजिटल टाइगर फेस डिजाइन और स्टारमैप LED लाइट्स SUV को पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम है. एक्स्ट्रा मेटल एक्सेंट, नए अलॉय और अपडेटेड बॉडी लाइन्स इसकी रोड प्रेजेंस को और भी बेहतर करते हैं.

ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बनी नई Seltos

नई जेनरेशन Seltos अब कंपनी के ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. यह नया प्लेटफॉर्म कार की मजबूती, ड्राइविंग स्टेबिलिटी और सेफ्टी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है. SUV में नया बंपर, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और शार्प लाइटिंग सेटअप भी दिया गया है. नई Seltos का सबसे बड़ा अपडेट इसका टेक्नोलॉजी-Loaded केबिन है, जिसमें 30-इंच का एकीकृत डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा SUV में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 64-कलर एंबियंट लाइट और Bose के 8 स्पीकर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं. सुरक्षा के लिए Level-2 ADAS, 21 सुरक्षा फीचर्स, ABS, EBD और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरिंग भी मिलती है.

पहले से ज्यादा Spacious

SUV की लंबाई 4,460 mm और चौड़ाई 1,830 mm है. इसका व्हीलबेस 2,690 mm है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 90 mm लंबा है. ज्यादा व्हीलबेस का फायदा केबिन स्पेस में देखने को मिलता है, जिससे लेगरूम और स्टोरेज बेहतर हो गए हैं. नई Kia Seltos में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 115 PS पावर और 144 Nm टॉर्क देता है. 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन 160 PS पावर और 253 Nm टॉर्क के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल विकल्प है. 1.5L डीजल इंजन 116 PS पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है.

लॉन्च, बुकिंग और मुकाबला

बता दें कि नई Seltos की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी कीमतें जनवरी 2026 में घोषित होंगी. कीमतें सामने आने के बाद जल्द ही डिलीवरी भी शुरू की जाएगी. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Tata Curvv, Tata Sierra, Tata Harrier, MG Hector, Honda Elevate और Skoda Kushaq जैसी पॉपुलर SUVs से होगा.

यह भी पढ़ें

मारुति बलेनो की ऑन-रोड कीमत क्या है? 5-सीटर कार को खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?