हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदेश की सबसे सस्ती 5-सीटर EV कौन-सी है? खरीदने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी

देश की सबसे सस्ती 5-सीटर EV कौन-सी है? खरीदने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी

Most Cheapest 5-Seater EV: अगर आप कोई सस्ती इलेक्ट्रिक EV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि देश की सबसे सस्ती 5-सीटर EV कौन-सी है? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 06 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक कारों की तरफ स्विच कर रहे हैं. इस समय अगर बात की जाए तो Tata Punch EV भारत की सबसे किफायती 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV मानी जा रही है. SUV जैसा मजबूत लुक, टाटा की भरोसेमंद सेफ्टी और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे खास बनाता है. शहर के साथ-साथ खराब सड़कों पर भी यह कार आरामदायक ड्राइव देती है. आइए गाड़ी के खास फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कितनी है Tata Punch EV की कीमत? 

Tata Punch EV की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख से शुरू होती है, जो इसके बेस वेरिएंट Smart MR की है. इसका टॉप वेरिएंट 14.99 लाख तक जाता है. कंपनी इस समय आकर्षक ऑफर्स भी दे रही है, जिसमें 100% ऑन-रोड फाइनेंसिंग और 1.20 लाख तक के फायदे शामिल हैं. Punch EV को आप सिर्फ 8,099 की EMI पर भी खरीद सकते हैं, जिससे यह और ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाती है.

गाड़ी कितनी देती है रेंज?

Tata Punch EV दो बैटरी ऑप्शन में आती है. पहला 25 kWh बैटरी पैक है, जो करीब 315 किलोमीटर तक की रेंज देता है. दूसरा 35 kWh लॉन्ग रेंज बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर 421 किलोमीटर तक चल सकती है. DC फास्ट चार्जर से इसे 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 56 मिनट लगते हैं. अलग-अलग ड्राइव मोड्स की वजह से ड्राइविंग और भी आसान और स्मूथ हो जाती है.

फीचर्स जो इसे बनाते हैं खास

Punch EV में बड़े साइज का टचस्क्रीन सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस भारतीय सड़कों के लिए काफी उपयोगी है.

सेफ्टी में भी नंबर वन

सेफ्टी के मामले में Tata Punch EV काफी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और मजबूत बॉडी मिलती है. इसे भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. अगर आप 10 लाख के बजट में एक सुरक्षित, स्टाइलिश और लंबी रेंज वाली 5-सीटर Electric SUV चाहते हैं, तो Tata Punch EV एक बेहतरीन विकल्प है.

ये भी पढ़ें-

Car Buying Guide: सेकेंड हैंड कार खरीदते समय न करें ये गलती, इन टिप्स से होगी बड़ी बचत 

Published at : 06 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Tata Punch Tata Punch EV Tata Punch Ev Price Most Selling EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Odisha News: Odisha के स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात | Rayagada | School | ABP NEWS
Weather Update: Jammu-Kashmir से Uttarakhand तक बर्फ की सफेद चादर, ठिठुरन ने बढ़ाई मुश्किलें |
America: ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या.. | Bangladesh | Hindu
JNU Protest: JNU में शरजील और उमर खालिद के समर्थन में प्रदर्शन | Umar Khali | Delhi Riot Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
बॉलीवुड में 20 साल गुजार चुकी नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
जनरल नॉलेज
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget