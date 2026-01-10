इस तारीख को लॉन्च होगी Toyota की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए गाड़ी की खासियत

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Toyota भारतीय बाजार में अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसे भारत में 20 जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है. हाल ही में कंपनी ने Toyota Urban Cruiser EV का पहला टीजर भी जारी किया था. इसके साथ ही Toyota इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. यह मॉडल Maruti Suzuki e-Vitara का री-बैज्ड वर्जन होगा, जिसे Toyota की अलग पहचान और स्टाइल के साथ पेश किया जाएगा.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

टीजर के आधार पर Toyota Urban Cruiser EV का डिजाइन पिछले साल ऑटो एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल से प्रेरित होगा. इसमें Maruti e-Vitara की पहचान को Toyota की स्टाइलिंग के साथ जोड़ा गया है. SUV में ‘आइब्रो’ स्टाइल वाली LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं. आगे की तरफ पियानो ब्लैक ग्रिल और मजबूत बोनट इसकी रोड प्रेजेंस को और बेहतर बनाते हैं. कुल मिलाकर यह इलेक्ट्रिक SUV काफी प्रीमियम और दमदार नजर आती है.

इंटीरियर में मिल सकते हैं ये फीचर्स

Toyota Urban Cruiser EV के इंटीरियर की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका केबिन काफी हद तक Maruti e-Vitara जैसा होगा. इसमें दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.1 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल एयरबैग, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, TPMS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी की बैटरी और रेंज

Toyota Urban Cruiser EV में भी वही बैटरी विकल्प दिए जा सकते हैं, जो e-Vitara में मिलते हैं. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन हो सकता है. बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. मोटर की पावर लगभग 144 hp और 174 hp तक होने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद Toyota Urban Cruiser EV सीधे तौर पर Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और Tata Curvv EV को टक्कर देगी.

यह भी पढ़ें:-

आज लगने जा रही लोक अदालत, ऐसे माफ करवाएं अपने चालान, कौन-से डॉक्यूमेंट्स जरूरी?