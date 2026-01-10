हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइस तारीख को लॉन्च होगी Toyota की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए गाड़ी की खासियत

इस तारीख को लॉन्च होगी Toyota की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए गाड़ी की खासियत

Toyota Urban Cruiser EV का डिजाइन पिछले साल ऑटो एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल से प्रेरित होगा. इसमें Maruti e-Vitara की पहचान को Toyota की स्टाइलिंग के साथ जोड़ा गया है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 10 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Toyota भारतीय बाजार में अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसे भारत में 20 जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है. हाल ही में कंपनी ने Toyota Urban Cruiser EV का पहला टीजर भी जारी किया था. इसके साथ ही Toyota इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. यह मॉडल Maruti Suzuki e-Vitara का री-बैज्ड वर्जन होगा, जिसे Toyota की अलग पहचान और स्टाइल के साथ पेश किया जाएगा.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

टीजर के आधार पर Toyota Urban Cruiser EV का डिजाइन पिछले साल ऑटो एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल से प्रेरित होगा. इसमें Maruti e-Vitara की पहचान को Toyota की स्टाइलिंग के साथ जोड़ा गया है. SUV में ‘आइब्रो’ स्टाइल वाली LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं. आगे की तरफ पियानो ब्लैक ग्रिल और मजबूत बोनट इसकी रोड प्रेजेंस को और बेहतर बनाते हैं. कुल मिलाकर यह इलेक्ट्रिक SUV काफी प्रीमियम और दमदार नजर आती है.

इंटीरियर में मिल सकते हैं ये फीचर्स

Toyota Urban Cruiser EV के इंटीरियर की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका केबिन काफी हद तक Maruti e-Vitara जैसा होगा. इसमें दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.1 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल एयरबैग, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, TPMS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी की बैटरी और रेंज

Toyota Urban Cruiser EV में भी वही बैटरी विकल्प दिए जा सकते हैं, जो e-Vitara में मिलते हैं. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन हो सकता है. बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. मोटर की पावर लगभग 144 hp और 174 hp तक होने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद Toyota Urban Cruiser EV सीधे तौर पर Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और Tata Curvv EV को टक्कर देगी.

यह भी पढ़ें:-

आज लगने जा रही लोक अदालत, ऐसे माफ करवाएं अपने चालान, कौन-से डॉक्यूमेंट्स जरूरी? 

Published at : 10 Jan 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Toyota Motors Toyota Urban Cruiser EV Toyota First EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
हेल्थ
डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर
डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर
ट्रेंडिंग
मेरी पति ने क्रिस्पी-क्रिस्पी... ठंड में सचिन ने संभाला किचन तो बोलीं सीमा हैदर, वीडियो वायरल
मेरी पति ने क्रिस्पी-क्रिस्पी... ठंड में सचिन ने संभाला किचन तो बोलीं सीमा हैदर, वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget