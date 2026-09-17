Cyberster-M9 पर कंपनी का बड़ा दांव, 10 लाख रुपये तक कम हुई कीमत

ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इन दिनों अपनी गाड़ियों के लिए बेहद चर्चे में चल रही है. क्योंकि, इंडिया में भी इस कंपनी की गाड़ियां गदर काट रही हैं. अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलते मार्केट में जगह बनाने वाली यह कार कंपनी अब एक और बार बड़ा दांव खेला है. दरअसल, एमजी सेलेक्ट के तहत आने वाली दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ा डिस्काउंट दिया है. कंपनी ने अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार एमजी साइबरस्टर और लग्जरी एमपीवी एमजी एम9 के लिए अपना लोकप्रिय बैटरी एज़ अ सर्विस (BaaS) प्रोग्राम पेश कर दिया है.

जिसके चलते अब ग्राहकों के लिए इन लग्जरी ईवी की शुरुआती खरीद लागत में 10 लाख रुपये तक की भारी कमी आ गई है. कंपनी का उद्देश्य प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ग्राहकों के लिए गाड़ियों को अधिक फ्लेक्सिबल और किफायती बनाना है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं इस बास (BaaS) प्रोग्राम के फायदे और नई कीमतों के बारे में.

पाएं 10 लाख तक की भारी छूट

आपको बता दें कि, बास (BaaS) प्रोग्राम के तहत कार खरीदते समय ग्राहक को बैटरी की लागत नहीं देनी पड़ती बल्कि वे इसे इस्तेमाल के आधार पर किराए पर ले सकते हैं. इस योजना के बाद एमजी साइबरस्टर की शुरुआती कीमत 72.49 लाख रुपये और एमजी एम9 की शुरुआती कीमत 69.99 लाख रुपये हो गई है.

वहीं, आप यह भी जान लीजिए कि, बिना बास प्रोग्राम के साइबरस्टर की एक्स-शोरूम कीमत 82.49 लाख रुपये और M9 की कीमत 79.94 लाख रुपये थी. यानी दोनों गाड़ियों की शुरुआती खरीद लागत में सीधे तौर पर 10 लाख रुपये की बचत हो रही है.





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कितना देना होगा बैटरी का रेंटल चार्ज?

अब यह जान लेते हैं कि, अगर कोई इन दोनों गाड़ियों को खरीदता है तो बैटरी के लिए कितना रेंट देना पड़ सकता है. तो इसके लिए आपको बता दें कि, एमजी मोटर्स ने इन दोनों ही लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद किफायती बैटरी रेंटल चार्ज तय किया है.

ऐसा इस लिए है क्योंकि, इस बास स्कीम के तहत ग्राहकों को 8 रुपये प्रति किलोमीटर का बैटरी रेंटल चार्ज देना होगा. यानी आप गाड़ी को जितना किलोमीटर चलाएंगे उसी हिसाब से आपको बैटरी का किराया देना होगा. यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो प्रीमियम कार तो चाहते हैं लेकिन बैटरी की बड़ी शुरुआती लागत के कारण कदम पीछे खींच लेते थे.





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लग्जरी ईवी सेगमेंट में नया ट्रेंड

जानकारी दें दे कि, कंपनी ने इससे पहले अपनी Windsor EV, Comet EV और ZS EV जैसी जन-मास गाड़ियों में BaaS प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लागू किया था. लेकिन अब भारत में पहली बार 70 से 80 लाख रुपये वाले प्रीमियम और लग्जरी कार सेगमेंट में इस तरह की स्कीम शुरू की गई है. इससे लग्जरी स्पोर्ट्स कार 'साइबरस्टर' और अल्ट्रा-लग्जरी 7-सीटर 'M9' को भारतीय बाजार में बेहतर रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी में दाम कम होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं

बता दें कि, बास (BaaS) स्कीम के तहत गाड़ियों की कीमत और फाइनेंसिंग मॉडल में बदलाव हुआ है लेकिन इनके फीचर्स या परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं की गई है. एमजी साइबरस्टर में वही दमदार 503 hp की पावर और 3.2 सेकेंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ने वाला मोटर सेटअप मिलता है. वहीं, M9 में लग्जरी केबिन, ऑटोमैटिक सीट्स और लंबी ड्राइविंग रेंज का बेहतरीन अनुभव मिलता रहेगा. कंपनी का यह कदम लग्जरी ईवी मार्केट की दिशा बदल सकता है. हालांकि, अब देखना होगा की कंपनी का यह प्लान भविष्य में कितना सफल हो पाता है.

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