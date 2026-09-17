गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCyberster-M9 पर कंपनी का बड़ा दांव, 10 लाख रुपये तक कम हुई कीमत

Cyberster-M9 पर कंपनी का बड़ा दांव, 10 लाख रुपये तक कम हुई कीमत

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने लग्जरी EV साइबरस्टर और M9 के लिए बास (BaaS) प्रोग्राम पेश किया है. इससे गाड़ियों की शुरुआती कीमत में 10 लाख रुपये तक कम हो गई हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Sep 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इन दिनों अपनी गाड़ियों के लिए बेहद चर्चे में चल रही है. क्योंकि, इंडिया में भी इस कंपनी की गाड़ियां गदर काट रही हैं. अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलते मार्केट में जगह बनाने वाली यह कार कंपनी अब एक और बार बड़ा दांव खेला है. दरअसल, एमजी सेलेक्ट के तहत आने वाली दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ा डिस्काउंट दिया है. कंपनी ने अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार एमजी साइबरस्टर और लग्जरी एमपीवी एमजी एम9 के लिए अपना लोकप्रिय बैटरी एज़ अ सर्विस (BaaS) प्रोग्राम पेश कर दिया है.

जिसके चलते अब ग्राहकों के लिए इन लग्जरी ईवी की शुरुआती खरीद लागत में 10 लाख रुपये तक की भारी कमी आ गई है. कंपनी का उद्देश्य प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ग्राहकों के लिए गाड़ियों को अधिक फ्लेक्सिबल और किफायती बनाना है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं इस बास (BaaS) प्रोग्राम के फायदे और नई कीमतों के बारे में.

पाएं 10 लाख तक की भारी छूट

आपको बता दें कि, बास (BaaS) प्रोग्राम के तहत कार खरीदते समय ग्राहक को बैटरी की लागत नहीं देनी पड़ती बल्कि वे इसे इस्तेमाल के आधार पर किराए पर ले सकते हैं. इस योजना के बाद एमजी साइबरस्टर की शुरुआती कीमत 72.49 लाख रुपये और एमजी एम9 की शुरुआती कीमत 69.99 लाख रुपये हो गई है.

वहीं, आप यह भी जान लीजिए कि, बिना बास प्रोग्राम के साइबरस्टर की एक्स-शोरूम कीमत 82.49 लाख रुपये और M9 की कीमत 79.94 लाख रुपये थी. यानी दोनों गाड़ियों की शुरुआती खरीद लागत में सीधे तौर पर 10 लाख रुपये की बचत हो रही है.


Cyberster-M9 पर कंपनी का बड़ा दांव, 10 लाख रुपये तक कम हुई कीमत

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: TVS Ronin हुई और धांसू, Hunter 350 को देगी टक्कर

कितना देना होगा बैटरी का रेंटल चार्ज?

अब यह जान लेते हैं कि, अगर कोई इन दोनों गाड़ियों को खरीदता है तो बैटरी के लिए कितना रेंट देना पड़ सकता है. तो इसके लिए आपको बता दें कि, एमजी मोटर्स ने इन दोनों ही लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद किफायती बैटरी रेंटल चार्ज तय किया है.

ऐसा इस लिए है क्योंकि, इस बास स्कीम के तहत ग्राहकों को 8 रुपये प्रति किलोमीटर का बैटरी रेंटल चार्ज देना होगा. यानी आप गाड़ी को जितना किलोमीटर चलाएंगे उसी हिसाब से आपको बैटरी का किराया देना होगा. यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो प्रीमियम कार तो चाहते हैं लेकिन बैटरी की बड़ी शुरुआती लागत के कारण कदम पीछे खींच लेते थे.


Cyberster-M9 पर कंपनी का बड़ा दांव, 10 लाख रुपये तक कम हुई कीमत

AI Generated Image

लग्जरी ईवी सेगमेंट में नया ट्रेंड

जानकारी दें दे कि, कंपनी ने इससे पहले अपनी Windsor EV, Comet EV और ZS EV जैसी जन-मास गाड़ियों में BaaS प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लागू किया था. लेकिन अब भारत में पहली बार 70 से 80 लाख रुपये वाले प्रीमियम और लग्जरी कार सेगमेंट में इस तरह की स्कीम शुरू की गई है. इससे लग्जरी स्पोर्ट्स कार 'साइबरस्टर' और अल्ट्रा-लग्जरी 7-सीटर 'M9' को भारतीय बाजार में बेहतर रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी में दाम कम होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं

बता दें कि, बास (BaaS) स्कीम के तहत गाड़ियों की कीमत और फाइनेंसिंग मॉडल में बदलाव हुआ है लेकिन इनके फीचर्स या परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं की गई है. एमजी साइबरस्टर में वही दमदार 503 hp की पावर और 3.2 सेकेंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ने वाला मोटर सेटअप मिलता है. वहीं, M9 में लग्जरी केबिन, ऑटोमैटिक सीट्स और लंबी ड्राइविंग रेंज का बेहतरीन अनुभव मिलता रहेगा. कंपनी का यह कदम लग्जरी ईवी मार्केट की दिशा बदल सकता है. हालांकि, अब देखना होगा की कंपनी का यह प्लान भविष्य में कितना सफल हो पाता है.

यह भी पढ़ें: EV Scooter में लग सकती है आग, Charging में न करें ये 5 गलतियां

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
TVS Ronin हुई और धांसू, Hunter 350 को देगी टक्कर
TVS Ronin हुई और धांसू, Hunter 350 को देगी टक्कर
ऑटो
पेट्रोल, सीएनजी या EV, ऑफिस अप-डाउन के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?
पेट्रोल, सीएनजी या EV, ऑफिस अप-डाउन के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?
ऑटो
लोन की किस्त नहीं भरी तो क्या बैंक उठा सकता है आपकी कार? जानिए नियम
लोन की किस्त नहीं भरी तो क्या बैंक उठा सकता है आपकी कार? जानिए नियम
ऑटो
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, जानिए CNG किट लगवाने में कितना खर्च?
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, जानिए CNG किट लगवाने में कितना खर्च?
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: 😯Maira के सिर चढ़ा प्यार का भूत! Armaan-Abhira की समझाइश को किया दरकिनार! #sbs
Bollywood News: रणबीर कपूर का प्रसाद ठुकराने का वायरल सच, 'रामायण' के कड़े अनुशासन के कारण ट्रोल हुए अभिनेता (17.09.26)
Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
स्पोर्ट्स
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget