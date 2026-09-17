पेट्रोल, सीएनजी या EV, ऑफिस अप-डाउन के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?

नई कार खरीदते समय आज ग्राहकों के सामने सिर्फ पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन नहीं है. अब CNG और इलेक्ट्रिक कारें भी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. यही वजह है कि कार खरीदने से पहले सिर्फ इसकी शुरुआती कीमत देखना काफी नहीं है.

असली खर्च का पता तब चलता है जब खरीद कीमत के साथ 5 साल का फ्यूल या चार्जिंग खर्च, सर्विस और मेंटेनेंस जैसी लागत को जोड़ा जाए. Tata Nexon इसका अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह SUV पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक जैसे अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन में मौजूद है.

किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?

किसी कार का पेट्रोल मॉडल खरीदने में शुरुआत में कम पैसा लगता है, लेकिन उसका माइलेज कम होने के चलते हर महीने पेट्रोल पर ज्यादा खर्च हो सकता है. दूसरी तरफ CNG कार की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फ्यूल की लागत कम होने से लंबे समय में बचत हो सकती है.

EV के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है. इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन घर पर चार्ज करने पर प्रति किलोमीटर चलाने का खर्च काफी कम हो जाता है. इसलिए 5 साल की कुल लागत निकालने पर तस्वीर बदल सकती है.

पेट्रोल कार का सबसे बड़ा फायदा इसकी आसान और सुविधाजनक ओनरशिप है. पेट्रोल पंप आसानी से मिल जाते हैं और कार में फ्यूल भरवाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता. इसके अलावा पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत आमतौर पर CNG और EV की तुलना में कम होती है.

लंबे समय तक कार चलाने पर पेट्रोल का खर्च बढ़ जाता है. उदाहरण के लिए, एक मौजूदा तुलना में Nexon पेट्रोल की वास्तविक रनिंग कॉस्ट करीब 7.69 प्रति किलोमीटर मानी गई है. अगर कार हर महीने ज्यादा किलोमीटर चलती है तो 5 साल में फ्यूल पर खर्च काफी बड़ा हो सकता है.

CNG उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो पेट्रोल की तुलना में कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, लेकिन EV पर पूरी तरह शिफ्ट नहीं होना चाहते. CNG की कीमत आमतौर पर पेट्रोल से कम होती है और Nexon जैसे मॉडल में फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन भी मिलता है.

तीनों को चलाने में कितना आएगा खर्च?

तुलना की जाए तो Nexon CNG की रनिंग कॉस्ट करीब 5.30 प्रति किलोमीटर के आसपास बैठ सकती है. यानी पेट्रोल की तुलना में हर किलोमीटर पर कुछ रुपये की बचत हो सकती है. रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहक के लिए यह बचत 5 साल में अच्छी-खासी रकम बन सकती है. हालांकि, CNG कार खरीदने से पहले अपने इलाके में CNG स्टेशन की मौजूदगी देखना जरूरी है. अगर आपके आसपास CNG आसानी से मिलती है और कार की रोजाना रनिंग ज्यादा है, तो इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है.

इलेक्ट्रिक Nexon की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. EV में पेट्रोल या CNG की जरूरत नहीं होती और घर पर चार्ज करने पर प्रति किलोमीटर खर्च काफी कम हो सकता है. एक मौजूदा तुलना में Nexon EV की रनिंग कॉस्ट करीब 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर आंकी गई है.

अगर कोई शख्स हर महीने ज्यादा दूरी तय करता है, तो EV में फ्यूल की जगह बिजली पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है. इसके अलावा EV में इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग और कई दूसरे इंजन से जुड़े नियमित मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, इसलिए लंबे समय में सर्विस खर्च भी कम रह सकता है.

EV की कम रनिंग कॉस्ट तभी ज्यादा फायदेमंद होती है जब आपके पास रेगुलर चार्जिंग की सुविधा हो. अगर घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो रोजाना इस्तेमाल के लिए EV काफी सुविधाजनक हो सकती है.

अगर ज्यादातर चार्जिंग पब्लिक फास्ट चार्जर से करनी पड़ती है, तो खर्च घर पर चार्ज करने की तुलना में बढ़ सकता है. इसलिए EV खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी पार्किंग और रोजाना के रूट पर चार्जिंग की सुविधा कैसी है.

यह भी पढ़ें:-

क्या अब पेट्रोल भरवाने के लिए UPI से नहीं होगी पेमेंट? डीलर्स की ये चेतावनी