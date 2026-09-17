गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल, सीएनजी या EV, ऑफिस अप-डाउन के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?

पेट्रोल, सीएनजी या EV, ऑफिस अप-डाउन के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?

गाड़ी के असली खर्च का पता तब चलता है जब कीमत के साथ 5 साल का फ्यूल या चार्जिंग खर्च, सर्विस और मेंटेनेंस जैसी लागत को जोड़ा जाए. यहां हम आपको इसका बेस्ट उदाहरण बताने जा रहे हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 17 Sep 2026 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

नई कार खरीदते समय आज ग्राहकों के सामने सिर्फ पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन नहीं है. अब CNG और इलेक्ट्रिक कारें भी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. यही वजह है कि कार खरीदने से पहले सिर्फ इसकी शुरुआती कीमत देखना काफी नहीं है.

असली खर्च का पता तब चलता है जब खरीद कीमत के साथ 5 साल का फ्यूल या चार्जिंग खर्च, सर्विस और मेंटेनेंस जैसी लागत को जोड़ा जाए. Tata Nexon इसका अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह SUV पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक जैसे अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन में मौजूद है.

किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?

  • किसी कार का पेट्रोल मॉडल खरीदने में शुरुआत में कम पैसा लगता है, लेकिन उसका माइलेज कम होने के चलते हर महीने पेट्रोल पर ज्यादा खर्च हो सकता है. दूसरी तरफ CNG कार की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फ्यूल की लागत कम होने से लंबे समय में बचत हो सकती है.
  • EV के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है. इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन घर पर चार्ज करने पर प्रति किलोमीटर चलाने का खर्च काफी कम हो जाता है. इसलिए 5 साल की कुल लागत निकालने पर तस्वीर बदल सकती है.

पेट्रोल, सीएनजी या EV, ऑफिस अप-डाउन के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?

  • पेट्रोल कार का सबसे बड़ा फायदा इसकी आसान और सुविधाजनक ओनरशिप है. पेट्रोल पंप आसानी से मिल जाते हैं और कार में फ्यूल भरवाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता. इसके अलावा पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत आमतौर पर CNG और EV की तुलना में कम होती है.
  • लंबे समय तक कार चलाने पर पेट्रोल का खर्च बढ़ जाता है. उदाहरण के लिए, एक मौजूदा तुलना में Nexon पेट्रोल की वास्तविक रनिंग कॉस्ट करीब 7.69 प्रति किलोमीटर मानी गई है. अगर कार हर महीने ज्यादा किलोमीटर चलती है तो 5 साल में फ्यूल पर खर्च काफी बड़ा हो सकता है.
  • CNG उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो पेट्रोल की तुलना में कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, लेकिन EV पर पूरी तरह शिफ्ट नहीं होना चाहते. CNG की कीमत आमतौर पर पेट्रोल से कम होती है और Nexon जैसे मॉडल में फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन भी मिलता है.

तीनों को चलाने में कितना आएगा खर्च?

  • तुलना की जाए तो Nexon CNG की रनिंग कॉस्ट करीब 5.30 प्रति किलोमीटर के आसपास बैठ सकती है. यानी पेट्रोल की तुलना में हर किलोमीटर पर कुछ रुपये की बचत हो सकती है. रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहक के लिए यह बचत 5 साल में अच्छी-खासी रकम बन सकती है. हालांकि, CNG कार खरीदने से पहले अपने इलाके में CNG स्टेशन की मौजूदगी देखना जरूरी है. अगर आपके आसपास CNG आसानी से मिलती है और कार की रोजाना रनिंग ज्यादा है, तो इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है.

पेट्रोल, सीएनजी या EV, ऑफिस अप-डाउन के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?

  • इलेक्ट्रिक Nexon की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. EV में पेट्रोल या CNG की जरूरत नहीं होती और घर पर चार्ज करने पर प्रति किलोमीटर खर्च काफी कम हो सकता है. एक मौजूदा तुलना में Nexon EV की रनिंग कॉस्ट करीब 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर आंकी गई है.
  • अगर कोई शख्स हर महीने ज्यादा दूरी तय करता है, तो EV में फ्यूल की जगह बिजली पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है. इसके अलावा EV में इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग और कई दूसरे इंजन से जुड़े नियमित मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, इसलिए लंबे समय में सर्विस खर्च भी कम रह सकता है.
  • EV की कम रनिंग कॉस्ट तभी ज्यादा फायदेमंद होती है जब आपके पास रेगुलर चार्जिंग की सुविधा हो. अगर घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो रोजाना इस्तेमाल के लिए EV काफी सुविधाजनक हो सकती है.
  • अगर ज्यादातर चार्जिंग पब्लिक फास्ट चार्जर से करनी पड़ती है, तो खर्च घर पर चार्ज करने की तुलना में बढ़ सकता है. इसलिए EV खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी पार्किंग और रोजाना के रूट पर चार्जिंग की सुविधा कैसी है.

यह भी पढ़ें:-

क्या अब पेट्रोल भरवाने के लिए UPI से नहीं होगी पेमेंट? डीलर्स की ये चेतावनी 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 17 Sep 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
CNG EV PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
लोन की किस्त नहीं भरी तो क्या बैंक उठा सकता है आपकी कार? जानिए नियम
लोन की किस्त नहीं भरी तो क्या बैंक उठा सकता है आपकी कार? जानिए नियम
ऑटो
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, जानिए CNG किट लगवाने में कितना खर्च?
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, जानिए CNG किट लगवाने में कितना खर्च?
ऑटो
EV Scooter में लग सकती है आग, Charging में न करें ये 5 गलतियां
EV Scooter में लग सकती है आग, Charging में न करें ये 5 गलतियां
ऑटो
क्या अब पेट्रोल भरवाने के लिए UPI से नहीं होगी पेमेंट? क्यों हो रहा विरोध
क्या अब पेट्रोल भरवाने के लिए UPI से नहीं होगी पेमेंट? क्यों हो रहा विरोध
Advertisement

वीडियोज

Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
क्रिकेट
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget