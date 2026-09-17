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महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, जानिए CNG किट लगवाने में कितना खर्च?

अगर आपकी पेट्रोल कार कंपनी की तरफ से CNG वेरिएंट में मौजूद नहीं है तो उसमें आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाई जा सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी कार के इंजन के लिए सही CNG किट का इस्तेमाल किया जाए.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 17 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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पेट्रोल कार चलाने वालों के लिए CNG एक किफायती ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर CNG पर प्रति किलोमीटर फ्यूल खर्च पेट्रोल की तुलना में कम पड़ता है. इसी वजह से कई लोग अपनी मौजूदा पेट्रोल कार में CNG किट लगवाने के बारे में सोचते हैं. हालांकि, पेट्रोल कार को CNG में बदलना सिर्फ सिलेंडर लगवाने तक सीमित नहीं है. इसके लिए सही किट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सरकारी नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है. 

अगर आपकी पेट्रोल कार कंपनी की तरफ से CNG वेरिएंट में मौजूद नहीं है तो उसमें आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाई जा सकती है. इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी कार के इंजन के लिए सही CNG किट का इस्तेमाल किया जाए. किट लगवाने का काम किसी अधिकृत या भरोसेमंद CNG फिटमेंट सेंटर से ही करवाना चाहिए. गलत किट या खराब फिटमेंट से कार की परफॉर्मेंस प्रभावित होने के साथ सुरक्षा से जुड़ी समस्या भी हो सकती है.

क्या होते हैं CNG किट के फायदे?

  • CNG किट में मुख्य रूप से एक CNG सिलेंडर, गैस पाइप, रेगुलेटर, इंजेक्टर, फिलिंग वाल्व और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जैसे हिस्से होते हैं. इन सभी को कार के इंजन और फ्यूल सिस्टम के साथ सही तरीके से जोड़ा जाता है. किट लगने के बाद कार पेट्रोल और CNG, दोनों फ्यूल पर चल सकती है. आम तौर पर ड्राइवर जरूरत के हिसाब से दोनों फ्यूल के बीच स्विच कर सकता है.

महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, जानिए CNG किट लगवाने में कितना खर्च?

  • CNG किट लगवाने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी कार का इंजन CNG के लिए उपयुक्त है या नहीं. कार के मॉडल, इंजन और उसके फ्यूल सिस्टम के हिसाब से सही किट का चुनाव किया जाता है. इसलिए सिर्फ कम कीमत देखकर कोई भी CNG किट लगवाना सही फैसला नहीं है. गलत या घटिया किट इंजन की परफॉर्मेंस और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स पर असर डाल सकती है.
  • पेट्रोल कार को CNG में बदलने में लगने वाला खर्च कार के मॉडल, इंजन और इस्तेमाल की जाने वाली किट के प्रकार पर निर्भर करता है. अच्छी क्वालिटी वाली सीक्वेंशियल सीएनजी किट का खर्च आमतौर पर 35 हजार रुपये से 55 हजार रुपये के बीच आता है. प्रोफेशनल फिटमेंट पर शुरुआती खर्च ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कार रोजाना ज्यादा चलती है तो समय के साथ फ्यूल खर्च में बचत से इसकी लागत कुछ हद तक रिकवर की जा सकती है. इसलिए किट लगवाने से पहले यह हिसाब करना जरूरी है कि आपकी कार हर महीने कितने किलोमीटर चलती है और पेट्रोल की तुलना में CNG से कितनी बचत होगी.

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

  • CNG पर चलने से कार का फ्यूल खर्च कम हो सकता है, लेकिन पेट्रोल की तुलना में पावर और पिकअप में थोड़ा अंतर महसूस हो सकता है. इसका असर खासतौर पर तेज एक्सीलरेशन या ज्यादा लोड के दौरान महसूस हो सकता है. हालांकि, सही किट और अच्छी फिटमेंट होने पर रोजमर्रा की ड्राइविंग में कार को सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है.

महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, जानिए CNG किट लगवाने में कितना खर्च?

  • CNG की कीमत और पेट्रोल की कीमत के बीच अंतर होने पर रोजाना ज्यादा दूरी तय करने वाले लोगों को इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है. वहीं, अगर कार बहुत कम चलती है तो किट लगवाने की शुरुआती लागत की भरपाई होने में ज्यादा समय लग सकता है.
  • आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाने का एक बड़ा असर कार की बूट स्पेस पर पड़ता है. CNG सिलेंडर को आमतौर पर बूट में लगाया जाता है, इसलिए सामान रखने की जगह कम हो सकती है. जिन लोगों को कार में अक्सर ज्यादा सामान रखना पड़ता है, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए.
  • CNG किट लगवाते समय सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए. सिलेंडर और गैस लाइन की फिटिंग सही तरीके से होना जरूरी है. किट के सभी पार्ट्स की क्वालिटी और उनकी जांच भी जरूरी है. इसलिए बहुत सस्ती किट के बजाय मान्य और भरोसेमंद फिटमेंट सेंटर से ही काम करवाना बेहतर है.
  • CNG सिलेंडर की समय-समय पर जांच और निर्धारित समय पर गाड़ी की सर्विस भी जरूरी है. गैस की गंध, पाइप या फिटिंग में किसी तरह की समस्या महसूस होने पर कार को तुरंत जांच के लिए ले जाना चाहिए.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 17 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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