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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह

कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह

नमन धीर ने टी20 में 173 रन की शानदार पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा. इसके बाद उन्हें पहली बार इंडिया की वनडे टीम में जगह मिली. जानिए नमन धीर के क्रिकेट करियर की खास बातें.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 17 Sep 2026 04:35 PM (IST)
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क्रिकेट में कुछ पारियां ऐसी होती हैं, जो खिलाड़ी को अचानक सुर्खियों में ला देती हैं. नमन धीर की 64 गेंदों में 173 रन की पारी भी कुछ ऐसी ही रही. पंजाब के इस ऑलराउंडर ने शेर-ए-पंजाब टी20 कप में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि अब उन्हें पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह मिल गई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में नमन के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी.

नमन धीर ने 8 सितंबर को अमृतसर सूरमास की ओर से खेलते हुए मोहाली किंग्स के खिलाफ ये पारी खेली थी. उन्होंने 64 गेंदों में 173 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 12 छक्के शामिल थे. उनकी पारी के दम पर अमृतसर ने 20 ओवर में 279 रन बनाए और मुकाबला 67 रन से जीता. नमन ने गेंदबाजी में भी 2 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया.

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मुंबई इंडियंस के लिए भी किया शानदार प्रदर्शन

नमन धीर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. उन्होंने 2024 में आईपीएल डेब्यू किया था. 2025 में उन्होंने 16 मैचों में 252 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 182.61 रहा. 2026 के सीजन में भी उनका बल्ला चला और उन्होंने 14 मैचों में 318 रन बनाए. आईपीएल में अब तक वो 37 मैचों में 710 रन बना चुके हैं.

घरेलू क्रिकेट में भी बनाया नाम

नमन दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी में ऑफ स्पिन भी करते हैं. उन्होंने पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 20 मैचों में 669 रन हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं. क्रिकेट के लिस्ट में उन्होंने 351 रन बनाए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में उनके नाम 1222 रन दर्ज हैं. 

पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह

लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद नमन धीर को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. बीसीसीआई ने 16 सितंबर को टीम का ऐलान किया था. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. नमन के लिए ये टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अब खुद को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर साबित करने का मौका है.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Naman Dhir 173 Runs India ODI Team
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