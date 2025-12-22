MG Comet से लेकर Tata Tiago तक, मार्केट में मौजूद हैं ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और बेहतर चार्जिंग नेटवर्क की वजह से अब लोग EV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी कम खर्च में चलने वाली, पर्यावरण के लिए अच्छी और बेहतर टेक्नोलॉजी वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो 15 लाख के अंदर कई अच्छे इलेक्ट्रिक विकल्प मौजूद हैं. आइए इनकी डिटेल्स जानते हैं.

MG Comet EV

MG Comet EV भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसकी कीमत करीब 7.5 लाख से शुरू होती है. यह कार खास तौर पर शहर में रोजाना चलाने के लिए बनी है. इसमें 17.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 230 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी डिजाइन अलग और यूनीक है, जो इसे भीड़ से अलग बनाती है.

Tata Tiago EV

अगर आपको 5-डोर वाली सही फैमिली कार चाहिए, तो Tata Tiago EV एक अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत 7.99 लाख से शुरू होती है. इसमें अच्छा केबिन स्पेस, बड़ा टचस्क्रीन और जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. यह दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है और इसकी रेंज 200 से 230 किलोमीटर के आसपास रहती है.

Tata Punch EV

Tata Punch EV उन लोगों के लिए है जो SUV जैसा लुक और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. इसकी कीमत 9.99 लाख से शुरू होती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, सनरूफ और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका बड़ा बैटरी मॉडल करीब 350 किलोमीटर की रियल रेंज देता है.

Tata Tigor EV

अगर आप सेडान कार पसंद करते हैं, तो Tata Tigor EV इस बजट में एकमात्र विकल्प है. इसमें बड़ा बूट स्पेस और आरामदायक ड्राइव मिलती है. इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है और कीमत 12.49 लाख से शुरू होती है.

Tata Nexon EV और MG Windsor EV

Tata Nexon EV और MG Windsor EV इस लिस्ट की सबसे फीचर-लोडेड कारें हैं. Nexon EV अपनी दमदार रेंज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जबकि Windsor EV अपने बड़े केबिन और आरामदायक सीटों के लिए पसंद की जाती है.

ये भी पढ़ें: 6 एयरबैग और सनरूफ के साथ नए अवतार में आ रही Tata की ये SUV, जानें कितनी होगी कीमत