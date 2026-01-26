ये हैं भारत की तीन सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, 10 लाख से कम कीमत में देती हैं दमदार रेंज

पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासतौर पर मिडिल क्लास और बजट को ध्यान में रखने वाले ग्राहक अब EV की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. कम रनिंग कॉस्ट, जीरो एमिशन और सरकारी सब्सिडी के चलते इलेक्ट्रिक कार खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. अगर आप भी 10 लाख से कम बजट में इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो ये तीन विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं.

MG Comet EV

MG Comet EV फिलहाल भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.50 लाख है. यह कार 17.3 kWh की बैटरी के साथ आती है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 230 किलोमीटर की रेंज देती है. शहर के अंदर रोजाना सफर के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें ड्यूल स्क्रीन सेटअप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस एंट्री और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. नॉर्मल AC चार्जर से इसे करीब 7 घंटे में चार्ज किया जा सकता है.

Tata Tiago EV

Tata Tiago EV भारत की सबसे लोकप्रिय बजट इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.99 लाख है. यह कार दो बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध है और एक बार चार्ज करने पर 250 से 315 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है, जिससे यह सिर्फ 58 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. फीचर्स की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और डुअल एयरबैग मिलते हैं.

Tata Punch EV

Tata Punch EV देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख है. यह कार एक बार चार्ज करने पर 315 से 421 किलोमीटर तक की रेंज देती है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाती है. Punch EV में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और यह लगभग 56 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 6 एयरबैग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

