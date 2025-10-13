जीएसटी कटौती का असर! Mercedes-Benz की रिकॉर्ड बिक्री, हर 6 मिनट में बिकी एक लग्जरी कार

भारत में हाल ही में लागू हुई GST 2.0 पॉलिसी लग्जरी कार खरीदारों के लिए एक बड़ा फायदा साबित हुई है. टैक्स दरों में कमी के बाद कारों की कीमतें घट गईं, जिससे ग्राहकों का उत्साह काफी बढ़ गया है. इसका सीधा असर Mercedes-Benz India की बिक्री पर दिखा, जहां नवरात्रि के दौरान कंपनी ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया.

त्योहारी सीजन में Mercedes-Benz की कारों की मांग इतनी ज्यादा रही कि हर 6 मिनट में एक नई कार बिकी. औसतन 1 करोड़ रुपये की कीमत वाली इन लग्जरी कारों की इतनी तेज बिक्री भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए खास मानी जा रही है. देशभर में कंपनी के शोरूम्स पर भारी भीड़ देखी गई और कई मॉडलों की बुकिंग पहले से ही पूरी तरह फुल हो चुकी है.

Mercedes-Benz ने नवरात्रि में बेचीं 2,500 कारें

त्योहारी सीजन में Mercedes-Benz ने भारत में 2,500 कारों की बिक्री दर्ज की. वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2) में कंपनी की कुल बिक्री 5,119 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. कंपनी का कहना है कि GST कटौती के बाद, जिन लोगों ने खरीदारी रोक रखी थी, वे अब फिर से शोरूम का रुख कर रहे हैं. Mercedes-Benz India के अनुसार, लग्जरी सेगमेंट में ग्राहकों का ट्रेंड बदल रहा है, अब खरीदार “price tag” से ज्यादा “value और features” पर ध्यान दे रहे हैं.

E-Class बनी ये कार

Mercedes-Benz की E-Class Sedan लगातार भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है. कंपनी के अनुसार, E-Class की बिक्री में साल-दर-साल 47% की वृद्धि दर्ज की गई है-यह अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ है. नई E-Class को अपडेट मिलने के बाद इसमें स्टाइल और लक्जरी दोनों में सुधार किया गया है, और 4.5 लाख रुपये तक की बचत मिलने से खरीदारों का रुझान और बढ़ा है. इसकी टॉप वेरिएंट E450 की कीमत 91.6 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Mercedes-Benz SUVs की भी रही बंपर डिमांड

सेडान के साथ-साथ Mercedes-Benz की SUV लाइनअप ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया. GLC, GLE, GLS, और G63 AMG जैसी प्रीमियम SUVs की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. ये सभी मॉडल 1 करोड़ से अधिक की रेंज में आती हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्राहकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.





बता दें कि GST 2.0 सुधार के तहत लग्जरी वाहनों पर टैक्स में की गई कटौती ने Mercedes-Benz जैसी कंपनियों को नया बूस्ट दिया है. सरकार की ओर से 22 तारीख से लागू किए गए नए टैक्स रेट्स के कारण कीमतों में आई गिरावट ने ग्राहकों को तुरंत खरीदारी के लिए प्रेरित किया.

