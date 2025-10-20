हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti WagonR या Tata Tiago, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही ज्यादा सस्ती? जानें डिटेल्स

Maruti WagonR या Tata Tiago, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही ज्यादा सस्ती? जानें डिटेल्स

GST Reforms 2025: जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद टाटा टियागो और मारुति वैगनआर को खरीदना अब पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए दोनों गाड़ियों की कीमत और फीचर्स की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने पिछले महीने की शुरुआत में नए जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप मारुति वैगनआर और टाटा टियागो में से किसी एक कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी कटौती के बाद ये दोनों कारें कितनी सस्ती मिलेंगी? ऐसे में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन-सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है. 

Maruti WagonR vs Tata Tiago

जीएसटी कटौती के बाद Maruti WagonR के LXI वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख 78 हजार 500 रुपये थी. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. ऐसे में अब Maruti WagonR की कीमत 4 लाख 98 हजार 900 रुपये रह गई है.

वहीं टाटा की पॉपुलर स्मॉल कार टियागो अब पहले से 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है. ऐसे में यह कार अब और भी ज्यादा किफायती ऑप्शन बन गई है. टाटा टियागो 2025 की एक्स-शोरूम कीमत अब 4.57 लाख रुपये से शुरू होकर 7.82 लाख रुपये तक जाती है. इसमें पेट्रोल, सीएनजी और एनआरजी वेरिएंट्स शामिल हैं. 

Maruti WagonR का इंजन 

Maruti Suzuki WagonR दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 67bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क देता है. दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा WagonR CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जो शानदार 34 Km/kg तक का माइलेज देने का दावा करता है. 

Tata Tiago की पावर

टाटा टियागो सीएनजी में भी मार्केट में शामिल है. टियागो CNG में लगे इंजन से 6,000 rpm पर 75.5 PS की पावर मिलती है और 3,500 rpm पर 96.5 Nm का टॉर्क मिलता है. ये कार 242 लीटर के बूट-स्पेस के साथ आती है. टाटा टियागो में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. टाटा की इस गाड़ी के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

यह भी पढ़ें:-

Tata Tiago या Maruti Celerio, GST कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स 

Published at : 20 Oct 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago Maruti Wagonr Vs Tata Tiago Maruti WagonR GST Reforms 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
शिक्षा
IAS Success Story: हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget