केंद्र सरकार ने पिछले महीने की शुरुआत में नए जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप मारुति वैगनआर और टाटा टियागो में से किसी एक कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी कटौती के बाद ये दोनों कारें कितनी सस्ती मिलेंगी? ऐसे में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन-सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है.

Maruti WagonR vs Tata Tiago

जीएसटी कटौती के बाद Maruti WagonR के LXI वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख 78 हजार 500 रुपये थी. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. ऐसे में अब Maruti WagonR की कीमत 4 लाख 98 हजार 900 रुपये रह गई है.

वहीं टाटा की पॉपुलर स्मॉल कार टियागो अब पहले से 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है. ऐसे में यह कार अब और भी ज्यादा किफायती ऑप्शन बन गई है. टाटा टियागो 2025 की एक्स-शोरूम कीमत अब 4.57 लाख रुपये से शुरू होकर 7.82 लाख रुपये तक जाती है. इसमें पेट्रोल, सीएनजी और एनआरजी वेरिएंट्स शामिल हैं.

Maruti WagonR का इंजन

Maruti Suzuki WagonR दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 67bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क देता है. दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा WagonR CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जो शानदार 34 Km/kg तक का माइलेज देने का दावा करता है.

Tata Tiago की पावर

टाटा टियागो सीएनजी में भी मार्केट में शामिल है. टियागो CNG में लगे इंजन से 6,000 rpm पर 75.5 PS की पावर मिलती है और 3,500 rpm पर 96.5 Nm का टॉर्क मिलता है. ये कार 242 लीटर के बूट-स्पेस के साथ आती है. टाटा टियागो में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. टाटा की इस गाड़ी के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

यह भी पढ़ें:-

Tata Tiago या Maruti Celerio, GST कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स