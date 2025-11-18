हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maruti Victoris से Toyota Hyryder तक: ये हैं भारत की सबसे सस्ती Hybrid SUVs, फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान

Maruti Victoris, Toyota Hyryder से लेकर Maruti Grand Vitara, ये सभी भारत की सबसे सस्ती Hybrid SUVs की लिस्ट में आते हैं. आइए इन कारों के कीमत, फीचर्स और माइलेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 12:45 PM (IST)
भारत का ऑटो सेक्टर अब तेजी से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है. 2025 में जैसे-जैसे हाइब्रिड सेगमेंट का विस्तार हुआ है, ग्राहक ऐसी कारें चाहने लगे हैं जो EV जैसी फ्यूल सेविंग और पेट्रोल कारों जैसी रेंज दोनों दे सकें. इसी वजह से हाइब्रिड SUVs की डिमांड लगातार बढ़ रही है. खास बात ये है कि अब कई ब्रांड कम कीमत में भी बढ़िया माइलेज और हाई-टेक फीचर्स वाली हाइब्रिड SUVs पेश कर रहे हैं. अगर आपका बजट लगभग 10.50 लाख रुपये से शुरू होता है, तो ये तीन SUVs आपके लिए शानदार विकल्प बन सकती हैं.

Maruti Victoris 

  • Maruti Victoris सिर्फ 10.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ देश की सबसे किफायती हाइब्रिड SUV बन चुकी है. इसे Brezza और Grand Vitara के बीच पोजिशन किया गया है और ये ARENA शो-रूम पर उपलब्ध है. इसमें 1.5-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करता है. लो-स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर कार को चलाती है, जिससे फ्यूल कम खर्च होता है और माइलेज 28.65 kmpl तक मिलता है.

  • डिजाइन मॉडर्न है और LED हेडलैंप, अलॉय व्हील्स और स्पोर्टी लुक इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं. अंदर 9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ABS-EBD और ISOFIX माउंट्स शामिल हैं. बजट 11 लाख तक हो तो यह SUV पहली हाइब्रिड कार के रूप में एक शानदार विकल्प है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

  • Toyota Hyryder में 1.5-लीटर Atkinson पेट्रोल इंजन और 79 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो मिलकर 116 bhp पावर देती है. यह e-CVT के साथ आती है और करीब 27.97 kmpl का माइलेज देती है. इंटीरियर प्रीमियम है जिसमें 9-इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, HUD, 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है. ADAS, ESP और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसी एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसे और शानदार बनाती हैं. अगर आप लग्जरी टच वाली किफायती हाइब्रिड SUV चाहते हैं, तो Hyryder एक बेहतरीन ऑप्शन है.

Maruti Grand Vitara

  • Grand Vitara भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड SUVs में शामिल है. 10.77 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर यह शानदार फीचर्स देती है. इसमें 1.5-लीटर Atkinson इंजन और 79 bhp इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप मिलता है, जो 27.97 kmpl माइलेज देता है. SUV के केबिन में पैनोरमिक सनरूफ, 9-इंच SmartPlay Pro+, वेंटिलेटेड सीट्स, 8-वे पावर ड्राइवर सीट और PM 2.5 एयर प्यूरीफायर मिलते हैं. 2025 अपडेट में नए अलॉय व्हील्स और E20 फ्यूल रेडी इंजन शामिल है.

Published at : 18 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Toyota Hyryder SUV Grand Vitara Maruti Victoris Affordable Hybrid SUV India Cheapest Hybrid
