Tata Sierra Power And Features: टाटा मोटर्स की विंटेज कार टाटा सिएरा करीब दो दशक बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है. इस बार ये गाड़ी नए अंदाज में मार्केट में कदम रखेगी. टाटा सिएरा अब से सात दिन बाद 25 नवंबर को न्यू जनरेशन मॉडल के तौर पर लॉन्च होगी. सिएरा इससे पहले साल 1991 में लॉन्च हुई थी, तब ये भारत की पहली ऑफ-रोडर एसयूवी थी. अब ये कार रेट्रो-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ मॉडर्न मिड-साइज एसयूवी के रूप में मार्केट में कदम रखेगी. ये कार पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के साथ इलेक्ट्रिक वेरिएंट में भी मार्केट में लॉन्च होगी.

Tata Sierra की पावर

टाटा सिएरा के ICE वेरिएंट्स पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के साथ मार्केट में आने वाले हैं. सिएरा के पेट्रोल वेरिएंट में टाटा का नया 1.5-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है. टाटा ने अपने इस इंजन को ऑटो एक्सपो 2023 में मार्केट में रिवील किया था. इस डायरेक्ट इंजेक्शन यूनिट से 5,500 rpm पर 168-170 bhp की पावर मिल सकती है और 2,000-3,000 rpm पर 280 Nm का पीक टॉर्क मिल सकता है.

टाटा सिएरा के डीजल वेरिएंट में 2.0-लीटर Kryotech इंजन लगा मिलता है. इस इंजन से 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क मिलेगा. टाटा के पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं.

टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV)

टाटा सिएगा ICE वेरिएंट्स के अलावा इलेक्ट्रिक अवतार में भी मार्केट में आएगी. टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार Acti.EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. सिएरा ईवी का आर्किटेक्चर अलग-अलग साइज की कई बैटरी को जोड़ सकता है, जिससे टाटा इस गाड़ी में सिंगल और डुअल दोनों तरह की मोटर लगा सकती है. ये कार दो बैटरी पैक के साथ मार्केट में कदम रख सकती है, जिससे सिएरा ईवी सिंगल चार्जिंग में 450 से 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी.

