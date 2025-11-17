Maruti, Tata और Mahindra की नई Electric SUVs होंगी जल्द लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेरिटी पिछले दो सालों में तेजी से बढ़ी है. 2025 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारतीय ग्राहक अब EVs पर भरोसा करने लगे हैं. बढ़ते चार्जिंग नेटवर्क, बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और सरकार की EV पॉलिसी ने इस बदलाव को और मजबूत किया है. इस समय मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी सभी बड़ी ऑटो कंपनियां, अपनी Next Gen की इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आने वाले महीनों में Maruti e-Vitara, Tata Sierra EV और Mahindra XEV 9S भारतीय बाजार में एंट्री लेंगी.

Maruti Suzuki e-Vitara

Maruti Suzuki अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara को भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करेगी. e-Vitara को दो बैटरी पैक विकल्प-49 kWh और 61 kWh में पेश किया जाएगा. छोटा वेरिएंट शहर में चलाने वालों के लिए बेहतर होगा, जबकि 61 kWh मॉडल लंबी दूरी की ड्राइविंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बड़े बैटरी पैक के साथ डुअल मोटर और AWD सिस्टम का विकल्प भी मिलेगा, जो SUV को बेहतर परफॉर्मेंस और स्थिरता देगा. कंपनी ये दावा कर रही है कि e-Vitara एक बार फुल चार्ज पर 500 km से ज्यादा की रेंज दे सकेगी. यह रेंज इसे Tata Nexon EV, MG ZS EV और Hyundai Kona जैसे मॉडलों के बराबर या उनसे आगे ले जाएगी.

Tata Sierra EV

Tata Motors अपनी आइकॉनिक SUV Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन 2025 के अंत तक लॉन्च करेगी. इसका Official unveiling 25 नवंबर 2025 को होगा. Sierra EV को Harrier EV जैसे पावरट्रेन सेटअप के साथ पेश किया जाएगा और इसमें 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक मिलेंगे. 65 kWh वेरिएंट में 238 PS की रियर मोटर होगी, जबकि बड़े 75 kWh पैक के साथ 158 PS की फ्रंट मोटर मिलेगी. Sierra EV लगभग 500 km से ज्यादा की रेंज देने की क्षमता रखती है, जिससे यह लंबी दूरी और डेली यूज-दोनों के लिए बेहतर साबित होगी. बाहरी डिजाइन फ्यूचरिस्टिक रखा गया है और इसमें पैनोरमिक ग्लास, कनेक्टेड टेललैंप्स, दमदार बॉडी लाइंस और प्रीमियम केबिन Layout मिलेगा.

Mahindra XEV 9S

Mahindra अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को भारत में 27 नवंबर 2025 को लॉन्च करेगी. यह SUV XEV 9e प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फीचर्स के मामले में इसे कंपनी का सबसे एडवांस मॉडल कहा जा रहा है. XEV 9S में 59 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक मिलेंगे और बड़ा बैटरी वेरिएंट 600+ km की शानदार रेंज देगा. 7-सीटर लेआउट वाली ये SUV Family के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी. इसके केबिन में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, Harman Kardon साउंड सिस्टम, पावर सीट्स, स्लाइडिंग सेकेंड रो, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम स्पेस मिलेगा.

