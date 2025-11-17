हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti, Tata और Mahindra की नई Electric SUVs होंगी जल्द लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

Maruti, Tata और Mahindra की नई Electric SUVs होंगी जल्द लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

Upcoming SUVs In India: भारत में Maruti, Tata और Mahindra अपनी नई इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने जा रहे हैं. ये कारें लंबी रेंज और दमदार फीचर्स के साथ आएंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेरिटी पिछले दो सालों में तेजी से बढ़ी है. 2025 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारतीय ग्राहक अब EVs पर भरोसा करने लगे हैं. बढ़ते चार्जिंग नेटवर्क, बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और सरकार की EV पॉलिसी ने इस बदलाव को और मजबूत किया है. इस समय मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी सभी बड़ी ऑटो कंपनियां, अपनी Next Gen की इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आने वाले महीनों में Maruti e-Vitara, Tata Sierra EV और Mahindra XEV 9S भारतीय बाजार में एंट्री लेंगी.

Maruti Suzuki e-Vitara

  • Maruti Suzuki अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara को भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करेगी. e-Vitara को दो बैटरी पैक विकल्प-49 kWh और 61 kWh में पेश किया जाएगा. छोटा वेरिएंट शहर में चलाने वालों के लिए बेहतर होगा, जबकि 61 kWh मॉडल लंबी दूरी की ड्राइविंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बड़े बैटरी पैक के साथ डुअल मोटर और AWD सिस्टम का विकल्प भी मिलेगा, जो SUV को बेहतर परफॉर्मेंस और स्थिरता देगा. कंपनी ये दावा कर रही है कि e-Vitara एक बार फुल चार्ज पर 500 km से ज्यादा की रेंज दे सकेगी. यह रेंज इसे Tata Nexon EV, MG ZS EV और Hyundai Kona जैसे मॉडलों के बराबर या उनसे आगे ले जाएगी. 

Tata Sierra EV 

  • Tata Motors अपनी आइकॉनिक SUV Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन 2025 के अंत तक लॉन्च करेगी. इसका Official unveiling 25 नवंबर 2025 को होगा. Sierra EV को Harrier EV जैसे पावरट्रेन सेटअप के साथ पेश किया जाएगा और इसमें 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक मिलेंगे. 65 kWh वेरिएंट में 238 PS की रियर मोटर होगी, जबकि बड़े 75 kWh पैक के साथ 158 PS की फ्रंट मोटर मिलेगी. Sierra EV लगभग 500 km से ज्यादा की रेंज देने की क्षमता रखती है, जिससे यह लंबी दूरी और डेली यूज-दोनों के लिए बेहतर साबित होगी. बाहरी डिजाइन फ्यूचरिस्टिक रखा गया है और इसमें पैनोरमिक ग्लास, कनेक्टेड टेललैंप्स, दमदार बॉडी लाइंस और प्रीमियम केबिन Layout मिलेगा.

Mahindra XEV 9S 

  • Mahindra अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को भारत में 27 नवंबर 2025 को लॉन्च करेगी. यह SUV XEV 9e प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फीचर्स के मामले में इसे कंपनी का सबसे एडवांस मॉडल कहा जा रहा है. XEV 9S में 59 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक मिलेंगे और बड़ा बैटरी वेरिएंट 600+ km की शानदार रेंज देगा. 7-सीटर लेआउट वाली ये SUV Family के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी. इसके केबिन में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, Harman Kardon साउंड सिस्टम, पावर सीट्स, स्लाइडिंग सेकेंड रो, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम स्पेस मिलेगा. 

ये भी पढ़ें: Maruti Dzire: मारुति डिजायर को चार साल के लोन पर खरीदने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानें डिटेल्स

Published at : 17 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra EV Maruti E Vitara EV Maruti E-Vitara EV Mahindra XEV 9S
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
IPO Alert: Excelsoft Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Adani Rights Issue 2024: 25% Discount पर Share! निवेशकों के लिए बड़ा मौका? Price, Dates, Ratio
GST Cut : छोटी कारें और 350cc से कम की Bike होंगी सस्ती, इन गाड़ियों पर अब 18% देना होगा GST
शमीर टंडन ने लता मंगेशकर और आशा भोंसले, कॉर्पोरेट टू बॉलीवुड, किशोर कुमार के जादू को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
Tv की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
यूटिलिटी
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget