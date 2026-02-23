Maruti Swift या Tata Tiago, कौन-सी कार खरीदना है ज्यादा किफायती? यहां जान लें डिटेल्स

अगर आप कम कीमत में ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट में एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी कार खरीदना आपके लिए परफेक्ट रहेगा? यहां हम आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट और टाटा टियागो के बारे में बताने जा रहे हैं.

टाटा टियागो और मारुति स्विफ्ट, दोनों ही कारें अपने स्टाइलिश डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के चलते लोगों को खूब पसंद आती हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों कारों में से किसी एक को लेकर कंफ्यूज हैं तो यहां हम आपको दोनों कारों के फीचर्स, कीमत और परफॉर्मेंस के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन-सी कार खरीदना बेहतर रहेगा?

दोनों गाड़ियों के कैसे हें फीचर्स?

मारुति स्विफ्ट में क्रोम ग्रिल, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसके एयरोडायनामिक डिजाइन की वजह से यह ज्यादा स्टाइलिश लगती है. वहीं, टाटा टियागो का डिजाइन थोड़ा प्रीमियम और कॉम्पैक्ट दिखता है. इसमें सिग्नेचर ट्राई-एरो ग्रिल, LED DRLs, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और शार्प कट्स देखने को मिलते हैं.

कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर?

अगर आपको स्पोर्टी और प्रीमियम लुक चाहिए तो मारुति स्विफ्ट बेहतर ऑप्शन है, जबकि टाटा टियागो एक क्लासी और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आती है. अगर आप ज्यादा माइलेज वाली कार पसंद करते हैं तो मारुति स्विफ्ट आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके साथ ही अगर आपको कम बजट में बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन चाहिए तो टाटा टियागो आपके लिए सही च्वॉइस साबित हो सकती है. टियागो में 10.25-इंच टचस्क्रीन, बेहतर पावर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिलती है. .

किसे खरीदना ज्यादा किफायती?

मारुति स्विफ्ट का बेस वेरिएंट 5.78 लाख रुपये से शुरू होता है और टॉप मॉडल 8.39 लाख रुपये में आता है. टाटा टियागो के बेस वेरिएंट की कीमत 4.57 लाख रुपये है. जबकि टॉप मॉडल 8.80 लाख रुपये में आता है. अगर आपको ज्यादा माइलेज और एडवांस फीचर्स चाहिए तो मारुति स्विफ्ट बेहतर साबित हो सकती है. लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली और सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं, तो टाटा टियागो एक बढ़िया विकल्प हो सकता है.

