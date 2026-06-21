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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Swift बनी देश की सबसे फेवरेट यूज्ड कार, जानिए पॉपुलैरिटी के पीछे क्या है वजह?

Maruti Swift बनी देश की सबसे फेवरेट यूज्ड कार, जानिए पॉपुलैरिटी के पीछे क्या है वजह?

Maruti Swift Used Car: सेकेंड हैंड बाजार में स्विफ्ट के मैनुअल गियरबॉक्स वाले मॉडल सबसे ज्यादा बिकते हैं. ज्यादातर ग्राहक मैनुअल वर्जन को पसंद करते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jun 2026 10:30 AM (IST)
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भारत में सेकेंड हैंड कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. नई कारों की बढ़ती कीमतों के चलते अब कई लोग पुरानी कार खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन मान रहे हैं. ऐसे में मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने यूज्ड कारो के बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. मारुति स्विफ्ट देश की सबसे ज्यादा खरीदी और बेची जाने वाली सेकेंड हैंड कारों में शामिल है और इसकी पॉपुलेरिटी लगातार बनी हुई है.

Maruti Swift की पॉपुलैरिटी के पीछे कई वजहें हैं. सबसे बड़ी वजह इसकी कम मेंटेनेंस कॉस्ट है. मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है, जिससे कार की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. यही कारण है कि सेकेंड हैंड कार खरीदने वाले ग्राहक स्विफ्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं.

क्यों लोगों की पसंद बनी Maruti Swift?

इसके अलावा Maruti Swift अपने अच्छे माइलेज के लिए भी जानी जाती है. पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में आई इस कार ने सालों तक ग्राहकों का भरोसा जीता है. कम फ्यूल खर्च और आसान मेंटेनेंस के चलते यह पहली कार खरीदने वाले ग्राहकों की भी पसंद बनी हुई है. 

सेकेंड हैंड बाजार में स्विफ्ट के मैनुअल गियरबॉक्स वाले मॉडल सबसे ज्यादा बिकते हैं. ज्यादातर ग्राहक मैनुअल वर्जन को पसंद करते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है, मेंटेनेंस कम मांगता है और माइलेज भी बेहतर देता है.

मारुति स्विफ्ट का डिजाइन भी इसकी पॉपुलेरिटी की एक बड़ी वजह है. कई साल पुराना मॉडल होने के बावजूद इसका स्पोर्टी लुक आज भी लोगों को आकर्षित करता है. युवा ग्राहकों के बीच इसकी खास मांग देखने को मिलती है. शहरों में आसान ड्राइविंग और सड़कों पर बेहतर कंट्रोल भी इसे एक शानदार ऑप्शन बनाते हैं. 

ये भी सफलता का बड़ा कारण

एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्विफ्ट की मजबूत रीसेल वैल्यू भी इसकी सफलता का एक बड़ा कारण है. जो लोग नई स्विफ्ट खरीदते हैं, उन्हें कुछ साल बाद बेचने पर भी अच्छी कीमत मिल जाती है. इसी वजह से यह नई और पुरानी दोनों कारों के बाजार में मजबूत स्थिति बनाए हुए है.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट का भरोसेमंद इंजन, कम खर्च, अच्छा माइलेज और मजबूत सर्विस नेटवर्क किसी भी कार को लंबे समय तक ग्राहकों की पसंद बनाए रख सकता है. यही वजह है कि सेकेंड हैंड कार बाजार में आज भी स्विफ्ट का दबदबा कायम है.

यह भी पढ़ें:- अब इस राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने में होगी बचत ही बचत, सरकार ने लागू किया नया सिस्टम 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 21 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Used Car Car News Maruti Swift
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