Maruti से लेकर Toyota तक, GST कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही कारें? जानिए डिटेल्स

भारत में GST 2.0 व्यवस्था लागू होने के बाद कार खरीदने वालों बड़ी राहत मिली है. अब गाड़ियों पर पहले की तरह भारी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. नई व्यवस्था के तहत कारों पर अब 18% और 40% टैक्स लिया जा रहा है और साथ ही कारों पर लगने वाला सेस पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है क्योंकि अलग-अलग कंपनियों की गाड़ियों की कीमत लाखों रुपये तक कम हो गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि किन गाड़ियों पर कितनी बचत हो सकता है.

Mahindra की कारों पर छूट

GST कटौती के बाद महिंद्रा की कई गाड़ियां सस्ती हो गई हैं. Bolero Neo पर 1.27 लाख रुपये की छूट मिल रही है. XUV 3XO के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.40 लाख और डीजल वेरिएंट पर 1.56 लाख रुपये तक की कमी हुई है. Thar पर 1.35 लाख और Thar Roxx पर 1.33 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा. इसी तरह, Scorpio Classic पर 1.01 लाख, Scorpio N पर 1.45 लाख और XUV 700 पर 1.43 लाख रुपये तक की कीमत घटी है.

Tata Motors की कारों पर छूट

Tata Tiago पर अब 75 हजार रुपये कम हुए हैं. Tigor पर 80 हजार रुपये और Altroz पर 1.10 लाख रुपये की छूट दी जा रही है. कॉम्पैक्ट SUV Punch पर 85 हजार, Nexon पर 1.55 लाख, Harrier पर 1.40 लाख और Safari पर 1.45 लाख रुपये तक कीमत घटी है. नई Tata Curvv पर भी 65 हजार रुपये तक की बचत हो रही है.

Toyota की कारों पर छूट

Toyota की गाड़ियों पर ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है. फ्लैगशिप SUV Fortuner अब 3.49 लाख रुपये सस्ती हो गई है. इसी तरह Legender पर 3.34 लाख, Hilux पर 2.52 लाख और Vellfire पर 2.78 लाख रुपये की कमी हुई है. Camry पर 1.01 लाख, Innova Crysta पर 1.80 लाख और Innova Hycross पर 1.15 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है.

Kia की कारों पर छूट

Kia Sonet पर 1.64 लाख रुपये तक की कटौती हुई है. Seltos अब 75 हजार रुपये तक सस्ती हो गई है. Carens पर 48 हजार और इसके खास Carens Clavis वेरिएंट पर 78 हजार रुपये की कमी हुई है. वहीं, Carnival पर ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जिसकी कीमत 4.48 लाख रुपये तक कम हो गई है.

Skoda की कारों पर छूट

Skoda की प्रीमियम गाड़ियों पर भी भारी छूट मिली है. Kodiaq पर 3.3 लाख रुपये तक कीमत कम हुई है. कॉम्पैक्ट SUV Kushaq पर 66 हजार और Slavia पर 63 हजार रुपये तक की कमी हुई है. साथ ही, फेस्टिव ऑफर भी इसमें जोड़े गए हैं.

Hyundai की कारों पर छूट

i10 Nios पर अब 74 हजार रुपये तक बचत मिलेगी. Aura पर 78 हजार और Exter पर 89 हजार रुपये तक की कमी हुई है. प्रीमियम हैचबैक i20 पर 98 हजार और Venue पर 1.23 लाख रुपये तक छूट है. Verna पर 60 हजार, Creta पर 72 हजार और Alcazar पर 75 हजार रुपये तक बचत मिलेगी. वहीं, Tucson अब 2.40 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

Maruti Suzuki की कारों पर छूट

Maruti की छोटी और मिड-सेगमेंट कारों पर भी कीमतें घटाई गई हैं. Alto K10 अब 1.07 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. S-Presso पर 1.30 लाख, Celerio पर 94 हजार और Wagon R पर 79 हजार रुपये तक की कमी हुई है. Ignis पर 71 हजार, Swift पर 84 हजार और Baleno पर 86 हजार रुपये तक छूट दी गई है. Dzire अब 88 हजार रुपये तक सस्ती हो गई है.





SUV सेगमेंट में Fronx और Brezza दोनों पर 1.12 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. Grand Vitara पर 1.07 लाख, Jimny पर 52 हजार और Ertiga पर 46 हजार रुपये तक की बचत होगी. इसके अलावा, XL6 पर 52 हजार और Invicto पर 62 हजार रुपये कम हुए हैं.

शोरूम से लें सही जानकारी

बता दें कि कि GST कटौती का फायदा अलग-अलग वेरिएंट्स पर अलग-अलग है. यानी एक ही मॉडल के बेस और टॉप वेरिएंट की छूट अलग हो सकती है. इसलिए, ग्राहक अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर नई कीमत की सही जानकारी ले सकते हैं.

