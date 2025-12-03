E-Vitara के लॉन्च से पहले मारुति का बड़ा ऐलान, भारत में खुलेंगे एक लाख EV चार्जिंग स्टेशन
Maruti Open 1 Lakh EV Charging Stations: मारुति ई-विटारा जनवरी 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च होगी. इस ईवी की लॉन्चिंग के ऐलान के साथ ही मारुति ने EV इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी ऐलान किया.
Maruti Suzuki Launch 1 Lakh EV Charging Stations: मारुति सुजुकी जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है. मारुति ई-विटारा जनवरी 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी. मारुति ने 2 दिसंबर, 2025 को ये कार भारत में रिवील की और इसके साथ ही ऐलान किया कि भारत में एक लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे. भारत के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन चार्जिंग स्टेशनों के खुलने से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. लोगों को चार्जिंग स्टेशन की वजह से गाड़ी चार्ज करने को लेकर चिंता नहीं रहेगी और लोग पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक कार का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे.
वन इंडिया, वन ईवी चार्जिंग
मारुति सुजुकी ने ये ऐलान नए 'e for me' चार्जिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत के साथ लिया है. ये एक ऐसा डिजिटल सॉल्यूशन है, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की जरूरत को देखते हुए शुरू किया गया है. मारुति ने इसके लिए 13 बड़े चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स (COPs) के साथ डील की है. ये ऑपरेटर्स ही देशभर में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेंगे.
मारुति के इन ईवी चार्जिंग स्टेशन का एक्सेस मोबाइल एप और ई-विटारा के इंफोटेनमेंट सिस्टम से मिल सकता है. ये प्लेटफॉर्म प्राइवेट और पार्टनर ऑपरेटेड नेटवर्क के लिए बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है. मारुति के इस समय भारत में 2,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुले हुए हैं, जो कि 1,100 से ज्यादा शहरों में हैं. अब ऑटोमेकर्स साल 2030 तक देशभर में एक लाख से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स खोलना चाहते हैं. मारुति के ईवी चार्जिंग फैसिलिटी के बढ़ाने से लंबी दूरी यात्रा के लिए भी लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
भारत में लॉन्च होगी E-Vitara
मेड-इन-इंडिया मारुति ई-विटारा के इर्द-गिर्द ही ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है. मारुति ई-विटारा को 1 करोड़ से ज्यादा किलोमीटर तक चलाकर टेस्ट किया गया है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक कार बर्फीले से लेकर रेतीले इलाकों में भी चलाई गई. मारुति ई-विटारा की ARAI-सर्टिफाइड सिंगल चार्जिंग रेंज 543 किलोमीटर है.
