भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी बाजार में Ola Electric लंबे समय से सबसे ऊपर बनी हुई थी. Ola S1 स्कूटर और रोडस्टर इलेक्ट्रिक बाइक की सफलता ने कंपनी को लगातार नंबर-1 पर रखा था, लेकिन नवंबर 2025 की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. Ola Electric अब सीधे 5वें स्थान पर गिर गई है और Hero Vida ने उसे पीछे छोड़ दिया है. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह जानते हैं.

सोशल मीडिया पर बढ़ती शिकायतें बनी Ola की परेशानी

Ola Electric की गिरावट की सबसे बड़ी वजह ग्राहकों का बढ़ता गुस्सा बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार हजारों यूजर कंपनी की सर्विस और प्रोडक्ट को लेकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं.बार-बार खराबी आना, सर्विस न मिलना और कस्टमर सपोर्ट का ठीक तरह से जवाब न देना जैसे मुद्दों ने लोगों को परेशान कर दिया है. कई ग्राहकों ने यह भी कहा है कि उनकी स्कूटर में तकनीकी खराबी बार-बार आती हैं और मरम्मत के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है. ये शिकायतें 2023 के अंत से शुरू हो गई थीं और 2024 में यह बड़ा विवाद बन गईं. इसका सीधा असर कंपनी की छवि पर पड़ा और अब बिक्री पर भी दिखने लगा है.

नवंबर 2025 में बिक्री में 71% की भारी गिरावट

एक समय ऐसा था जब Ola Electric हर महीने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती थी, लेकिन 2025 के आखिरी महीनों में स्थिति तेजी से बदलने लगी. नवंबर 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी की बिक्री 71% कम हो गई है. Ola ने इस महीने सिर्फ 8,400 यूनिट्स बेचीं और इस बड़ी गिरावट के कारण वह सीधा 5वें स्थान पर पहुंच गई. यानी अब Hero Vida, जिसे कुछ समय पहले तक लोग कमजोर विकल्प मानते थे, उसने Ola Electric को पीछे छोड़ दिया है.





बता दें कि कि ऑटो इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छा डिजाइन या पावरफुल स्कूटर काम नहीं आता. ग्राहक अनुभव, सर्विस और भरोसा सबसे जरूरी है. अगर यूजर नाराज हो जाएं, तो बड़े से बड़ा ब्रांड भी बाजार में अपनी जगह खो सकता है. Ola Electric अगर अपनी सर्विस और क्वालिटी में सुधार नहीं करती, तो आने वाले महीनों में स्थिति और मुश्किल हो सकती है.

