हिंदी न्यूज़ऑटोअब बजट कारों में भी साफ हवा: PM 2.5 फिल्टर के साथ मिलती हैं ये 5 गाड़ियां, देखें लिस्ट

अब बजट कारों में भी साफ हवा: PM 2.5 फिल्टर के साथ मिलती हैं ये 5 गाड़ियां, देखें लिस्ट

भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब कई बजट कारों में PM 2.5 एयर फिल्टर दिया जा रहा है, जो केबिन की हवा को साफ और सुरक्षित रखने में मदद करता है. आइए ऐसी 5 कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Dec 2025 04:03 PM (IST)
भारत के बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से अब लोग सिर्फ माइलेज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि कार के अंदर की हवा की क्वालिटी पर भी ध्यान देने लगे हैं. ट्रैफिक और स्मॉग के बीच लंबे समय तक सफर करने से सेहत पर असर पड़ सकता है. इसी को देखते हुए कई कार कंपनियां अब अपनी गाड़ियों में PM 2.5 एयर फिल्टर या एयर प्यूरीफायर देने लगी हैं. ये सिस्टम हवा में मौजूद बारीक धूल, धुएं और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को रोकते हैं, जिससे केबिन के अंदर की हवा ज्यादा साफ और सुरक्षित रहती है. आइए आपको ऐसे 5 कारों के बारे में बताते हैं, जो कम बजट में PM 2.5 फिल्टर के साथ आती हैं.

MG Motor की कारों में मिलता है एडवांस एयर फिल्टर

  • MG Motor उन कंपनियों में शामिल है जिसने सबसे पहले भारत में अपनी कारों में PM 2.5 एयर फिल्टर देना शुरू किया. MG Astor, ZS EV, Gloster और Comet EV जैसी कारों में ये टेक्नोलॉजी दी गई है. कंपनी का दावा है कि इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम हवा में मौजूद बहुत छोटे कणों को भी काफी हद तक साफ कर देता है. हालांकि यह सुविधा सभी वेरिएंट्स में नहीं मिलती.

Maruti Suzuki

  • Maruti Suzuki ने PM 2.5 फिल्टर को थोड़ा अलग तरीके से पेश किया है. कंपनी अपनी कई पॉपुलर कारों के लिए इसे जेन्युइन एक्सेसरी के तौर पर देती है. Baleno, Swift, Brezza, Ciaz, XL6 और Ertiga जैसी कारों में यह फिल्टर लगवाया जा सकता है. यह कम खर्च में केबिन की हवा को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा प्रदूषित शहरों में रहते हैं.

Hyundai Verna में मिलता है इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर

  • Hyundai Verna अपने सेगमेंट की एक खास सेडान है, जिसमें इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर दिया गया है. ये सुविधा Verna के SX (O) वेरिएंट में मिलती है. यह सिस्टम केबिन के अंदर PM 2.5 जैसे हानिकारक कणों को फिल्टर करता है और सफर को ज्यादा आरामदायक बनाता है. Verna का यह वेरिएंट 14.35 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आता है और शहर में चलाने के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है.

Kia Sonet में स्मार्ट एयर प्यूरीफायर की सुविधा

  • Kia Sonet भी उन कारों में शामिल है जो यात्रियों की सेहत का ध्यान रखती है. इसमें स्मार्ट एयर प्यूरीफायर दिया गया है, जो PM 2.5 कणों को फिल्टर करता है. खास बात ये है कि इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर केबिन की एयर क्वालिटी की जानकारी भी दिखाई जाती है. यह फीचर Sonet के HTX वेरिएंट से मिलता है, जिसकी कीमत 10.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

Tata Nexon रखती है केबिन की हवा पर नजर

  • Tata Nexon में भी PM 2.5 एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है. Fearless Plus PS वेरिएंट से इसमें स्मार्ट एयर प्यूरीफायर मिलता है. इसमें डस्ट सेंसर लगे होते हैं, जो केबिन की हवा में मौजूद गंदगी को पहचानकर उसे साफ करने में मदद करते हैं. Tata Nexon की शुरुआती कीमत इस वेरिएंट में 12.17 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह सेफ्टी के साथ-साथ सेहत पर भी ध्यान देती है.

एक के बाद एक 4 नई EVs होने जा रही लॉन्च, जानिए किन गाड़ियों के नाम शामिल?

Published at : 17 Dec 2025 04:03 PM (IST)
