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हिंदी न्यूज़ऑटोअब पहले से महंगा हो गया WagonR और Dzire खरीदना, Maruti ने बढ़ा दी गाड़ियों की कीमत

अब पहले से महंगा हो गया WagonR और Dzire खरीदना, Maruti ने बढ़ा दी गाड़ियों की कीमत

Maruti Suzuki Price Hike: मारुति सुूजुकी के मुताबिक, प्रोडक्शन लागत और कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते यह कदम उठाया गया है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jun 2026 04:07 PM (IST)
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अगर आप नई मारुति सुजुकी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी कारों की कीमतों में 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है. कंपनी के इस फैसले के बाद कुछ मॉडल की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ गई हैं. ऐसे में जो ग्राहक नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है.

कंपनी के मुताबिक, प्रोडक्शन लागत और कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते यह कदम उठाया गया है. ऑटो इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े खर्चों में भी बढ़ोतरी हुआ है. यही वजह है कि कंपनियां समय-समय पर अपनी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव करती रहती हैं.

मारुति सुजुकी की कीमत में बढ़ोतरी का असर कंपनी के कई पॉपुलर मॉडल पर देखने को मिल रहा है. इनमें छोटी हैचबैक कारों से लेकर SUV और MPV सेगमेंट तक की गाड़ियां शामिल हैं. हालांकि हर मॉडल और वेरिएंट पर कीमत अलग-अलग है. कुछ गाड़ियों में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ मॉडल 30,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं.

Maruti Wagon R और Eeco की कीमतें भी बढ़ीं 

Maruti Wagon R और Eeco की कीमतों में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई तो वहीं E Vitara के दाम सबसे ज्यादा 30,000 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं. मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी है. Alto K10, WagonR, Swift, Baleno, Dzire, Brezza, Fronx, Ertiga और Grand Vitara जैसे मॉडल ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हैं. ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में ग्राहकों पर पड़ सकता है. खासकर उन लोगों के लिए ऐसा होगा, जो आने वाले दिनों में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं.

इन कंपनियों ने भी किया ऐलान

ऐसे में अगर आप मारुति सुजुकी की कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए गाड़ियों की नई कीमत के बारे में जानना बेहद जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मारुति सुजुकी पहली ऐसी कंपनी नहीं है, जिसने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इससे पहले Hyundai Motors, Kia और टाटा मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 19 Jun 2026 04:07 PM (IST)
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