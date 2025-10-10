इस दिवाली इतनी सस्ती मिल रही Maruti Ertiga, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

मारुति अर्टिगा कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV है. इस गाड़ी की मांग पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है. नए जीएसटी स्लैब के बाद 22 सितंबर से भारत में गाड़ियों की कीमतों में कटौती देखने को मिल रही है. ऐसे में अब मारुति सुजुकी अर्टिगा के सभी वेरिएंट 47 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं.

मारुति अर्टिगा की कीमतों में कटौती वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है, जो कि 32 हजार रुपये से 47 हजार रुपये के बीच है. ये गाड़ी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में आती है. इसके बेस वेरिएंट की कीमत अब 8.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम तो वहीं टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत अब 12.94 लाख रुपये हो गई है.

Maruti Ertiga के फीचर्स

मारुति अर्टिगा में एक बड़ा 9-इंच SmartPlay Pro टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. साथ ही इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसे कूलिंग फीचर्स भी मिलते हैं. अर्टिगा में क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप दिया गया है. इतना ही नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ये कार स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी और Alexa सपोर्ट भी देती है.

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन ?

Maruti Ertiga में दिया गया है एक 1.5-लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो 101.65 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन पेट्रोल और CNG, दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसके CNG वेरिएंट में ये इंजन 88 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है.

ट्रांसमिशन के तौर पर पेट्रोल मॉडल में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. जबकि CNG वेरिएंट केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. ये पावरट्रेन सेटअप इसे शहर और हाइवे दोनों परिस्थितियों में स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है. मारुति अर्टिगा मुख्यतौर पर टोयोटा रुमियन और रेनो ट्राइबर जैसी 7-सीटर गाड़ियों को टक्कर देती है.

