543 Km की रेंज, 7 एयरबैग्स और ADAS का फीचर, जानें मारुति सुजुकी E-Vitara की 5 बड़ी बातें

Maruti Suzuki e Vitara Top Features: मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार जनवरी 2026 में लॉन्च होगी, लेकिन दिसंबर 2025 की शुरुआत में इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में कई बड़ी बातों का खुलासा हुआ. ई-विटारा, मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार है. ई-विटारा ने भारतीय बाजार में कदम रखने से पहले ही भारत NCAP का क्रैश टेस्ट भी पास कर लिया है और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. भारत में इस कार के लॉन्च से पहले आइए इस ईवी से जुड़ी 5 बड़ी बातों के बारे में जान लेते हैं.

Maruti E-Vitara की 5 बड़ी बातें

मारुति ई-विटारा की लंबाई 4,275 mm, चौड़ाई 1,800 mm और ऊंचाई 1,640 mm है. इस इलेक्ट्रिक कार में 2700 mm का व्हीलबेस मिलता है. मारुति की ये ईवी Heartect-e आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. इसका मतलब है कि इस कार का सीधे इलेक्ट्रिक मॉडल ही तैयार किया गया है, न कि पेट्रोल-डीजल मॉडल बनने के बाद ये कार बनाई गई है. ई-विटारा दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आने वाली है, जिसमें एक 49 kWh और दूसरा 61 kWh का बैटरी पैक है. इन दोनों ही बैटरी पैक में लिथियम आयरन-फॉस्फेट (LFP) ब्लेड सेल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे 49 kWh के बैटरी पैक पर 143 bhp की पावर और 61 kWh के बैटरी पैक पर 173 bhp की पावर मिलती है. इस गाड़ी में सिंगल मोटर का इस्तेमाल किया गया है. मारुति ई-विटारा 61 kWh के बैटरी पैक के साथ 543 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है, जो कि इस गाड़ी के राइवल्स की तुलना में ज्यादा है. ई-विटारा में कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 10.25-इंच की स्क्रीन, 10.1-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिक्लाइन रियर सीट्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग्स और ड्राइवर सीट को 10 तरीके से एडजस्ट करने का फीचर दिया है. ई-विटारा के लिए मारुति ने बेहतर ईको-सिस्टम भी तैयार किया है. मारुति सुजुकी ने 1,000 से ज्यादा शहरों में 2,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन खोले हैं. मारुति का दावा है कि हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए ऑटोमेकर्स ने 'e for me' एप लॉन्च करने का ऐलान किया है.

