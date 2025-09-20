हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Dzire या Tata Tigor, GST कटौती के बाद कौन-सी सेडान खरीदना सस्ता? जानें डिटेल्स

Maruti Dzire या Tata Tigor, GST कटौती के बाद कौन-सी सेडान खरीदना सस्ता? जानें डिटेल्स

GST Reforms 2025: अगर आप किसी सेडान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि मारुति डिजायर और टाटा टिगोर में से कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर है? आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 Sep 2025 12:04 PM (IST)

जीएसटी 2.0 के बाद गाड़ियों की कीमत 22 सितंबर से कम हो जाएगी. ऐसे में सेगमेंट की दो पॉपुलर सेडान Maruti Dzire और Tata Tigor खरीदने को लेकर लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ गई है. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में इन दोनों में से कोई एक सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जीएसटी कट 2025 के बाद कौन-सी गाड़ी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है?

मारुति ने 22 सितंबर से होने वाले जीएसटी कट के साथ Maruti Dzire की कीमतों में गिरावट करने का फैसला किया है. अगर आप नई सेडान खरीदने वाले हैं और डिजायर भी आपकी विशलिस्ट में है, तो इसकी नई कीमत के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है.

Maruti Dzire की नई कीमत

GST में मिलने वाली छूट के बाद ग्राहकों को Maruti Suzuki Dzire 6 लाख 25 हजार 600 रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर मिल जाएगी. ग्राहक गाड़ी पर अधिकतम 87 हजार 700 रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे, जो वेरिएंट के हिसाब से कम-ज्यादा हो सकती है.

मारुति डिजायर में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम Android Auto और Apple CarPlay मिलता है. इसमें वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और स्मार्ट की जैसे फीचर्स इसे एक प्रीमियम टच देते हैं. सेफ्टी के मामले में मारुति सुजुकी डिजायर ने बड़ा मुकाम हासिल किया है.

ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस कार को फैमिली सेफ्टी के लिहाज से 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में और भी खास बनाती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Tata Tigor की नई कीमत

टाटा मोटर्स की दूसरी सबसे सस्ती कार टिगोर 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से 80,000 रुपये तक सस्ती हो जाएगी. टाटा टिगोर की एक्स शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है. टिगोर के बेस मॉडल में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है.

इसके अलावा बेस XE ट्रिम लेवल में नई फैब्रिक सीटें, ISOFIX, रियर पार्किंग सेंसर और LED टेल लाइट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. टियागो 2025 में अपहोल्स्ट्री और ड्राइवर डिस्प्ले को भी अपडेट किया गया है, जबकि इसमें एचडी रिवर्स कैमरा के साथ 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है.

अब ऑल्टो नहीं बल्कि ये है देश की सबसे सस्ती कार, GST कटौती के बाद कीमत हुई 3.49 लाख रुपये

Published at : 20 Sep 2025 12:04 PM (IST)
Tata Tigor Maruti Dzire GST Reforms 2025 Maruti Dzire Vs Tata Tigor
Embed widget