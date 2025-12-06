हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
25 Km माइलेज और 6 एयरबैग के साथ ये हैं देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार, कीमत बस इतनी

25 Km माइलेज और 6 एयरबैग के साथ ये हैं देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार, कीमत बस इतनी

Maruti S-Presso, Alto K10 और Tata Punch भारत की सबसे किफायती ऑटोमैटिक कारों में शामिल हैं. ये कारें 25 kmpl तक का माइलेज देती हैं और इनमें 6 एयरबैग भी मिलते हैं. आइए इनके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

06 Dec 2025 03:29 PM (IST)
आजकल शहरों में ट्रैफिक बढ़ रहा है और ऐसे में बार-बार गियर बदलना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि ऑटोमैटिक कारें अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गई हैं. मार्केट में कई बजट ऑटोमैटिक कारें मौजूद हैं, जिनमें Maruti S-Presso, Maruti Alto K10 और Tata Punch सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं. ये कारें माइलेज, फीचर्स और कीमत-तीनों में बेहतर हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Maruti Suzuki S-Presso

  • Maruti S-Presso भारत की सबसे किफायती ऑटोमैटिक कार है. इसका AGS (AMT) वेरिएंट सिर्फ 4.75 लाख में मिलता है. इस कार में 998cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 बीएचपी की पावर और 91.1 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें ARAI माइलेज 25.3 kmpl मिलता है, जो इसे बेहद किफायती बनाता है. फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, Android Auto और Apple CarPlay, कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं. सेफ्टी के लिए ABS, EBD, ESP, हिल-होल्ड और डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Alto K10

  • Alto K10 को AMT के साथ खरीदने पर आपको 5.71 लाख से 6 लाख रुपये के बीच के विकल्प मिलते हैं. 998cc 3-सिलेंडर इंजन 65.7 बीएचपी पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज भी 24.9 kmpl तक है, जो इसे काफी फ्यूल-इफिशिएंट बनाता है. फीचर्स में फ्रंट पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, AC और टचस्क्रीन मिलते हैं. नए अपडेट में 6 एयरबैग भी मिलते हैं, जो सेफ्टी को काफी बेहतर बनाते हैं. Alto K10 का कॉम्पैक्ट shape शहर की तंग सड़कों पर चलाने के लिए परफेक्ट है.

Tata Punch

  • Tata Punch तीनों कारों में सबसे मजबूत और फीचर-रिच है. इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट 7.11 लाख से शुरू होता है. Punch में 1199cc का Revotron इंजन है, जो 86 बीएचपी और 113 Nm टॉर्क बनाता है. इसका माइलेज 18.8 से 20.09 kmpl तक है. फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, Harman साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और रेन-सेंसिंग वाइपर्स शामिल हैं. टॉप वेरिएंट में सनरूफ, वायरलेस चार्जर और 360° कैमरा भी मिलता है. सेफ्टी की बात करें तो Punch को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है, इसलिए यह सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है.

  • अगर आपका बजट कम है, तो Maruti S-Presso सबसे बेहतर और सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार है. अगर आप एक रिफाइंड और भरोसेमंद कार चाहते हैं, तो Alto K10 आपके लिए सही है. अगर आप प्रीमियम फीचर्स, सेफ्टी और SUV जैसा स्टांस चाहते हैं, तो Tata Punch सबसे बेस्ट विकल्प है.

06 Dec 2025 03:29 PM (IST)
