देश की सबसे सस्ती कार बनी Maruti S-Presso, सिर्फ 1 साल में ही रिकॉर्ड ग्रोथ, जानें कीमत
Maruti S-Presso sales growth: कम बजट, बेहतरीन माइलेज और अब जबरदस्त बिक्री ग्रोथ के साथ Maruti S-Presso उन लोगों के लिए शानदार विकल्प बन गई है, जो पहली कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं.
नया GST 2.0 लागू होने के बाद भारत में एंट्री-लेवल कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा Maruti Suzuki S-Presso को हुआ है. कंपनी ने इसकी कीमत में कटौती करते हुए एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3,49,900 कर दी है. इस कीमत के साथ S-Presso न सिर्फ मारुति की बल्कि पूरे देश की सबसे सस्ती कार बन गई है. कम कीमत का असर इसकी बिक्री पर भी साफ नजर आया है.
1 साल में 42350% की ऐतिहासिक ग्रोथ
- Maruti S-Presso की बिक्री के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. दिसंबर 2024 में इस कार को सिर्फ 8 लोगों ने खरीदा था और यह लगातार कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार बनी हुई थी. लेकिन दिसंबर 2025 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई. इस महीने S-Presso को 3,396 नए ग्राहक मिले. यानी एक साल में इसकी बिक्री में 3,388 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई और सालाना आधार पर 42350% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई. कम कीमत और किफायती चलने का खर्च इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है.
इंजन और माइलेज में भी दम
- Maruti S-Presso में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 PS की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है. इसके अलावा CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें इंजन 56.69 PS की पावर और 82.1 Nm का टॉर्क देता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट करीब 24 से 24.76 kmpl और CNG वेरिएंट 32.73 km/kg तक का माइलेज देता है.
फीचर्स
- कम कीमत के बावजूद Maruti S-Presso में अच्छे फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, की-लेस एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रिक ORVM जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. फिलहाल इसमें डुअल एयरबैग मिलते हैं, लेकिन कंपनी जल्द ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करने की तैयारी में है.
