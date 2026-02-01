मारुति ग्रैंड विटारा मिडिल क्लास ग्राहकों के बीच एक पॉपुलर मिड-साइज SUV बन चुकी है. यह कार शानदार माइलेज, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स के साथ आती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.76 लाख रुपये से शुरू होकर 19.72 लाख रुपये तक जाती है. लेकिन ज्यादातर लोग इसे कैश में नहीं, बल्कि लोन और EMI पर खरीदना पसंद करते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसे खरीदने के लिए आपको कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी?

Maruti Grand Vitara की ऑन-रोड कीमत

अगर दिल्ली की बात करें तो Maruti Grand Vitara के बेस Sigma पेट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 12.36 लाख रुपये है. इस कीमत में RTO चार्ज, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी टैक्स शामिल होते हैं. हालांकि, यह कीमत शहर और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है.

Maruti Grand Vitara का फाइनेंस और EMI प्लान

अगर आप Grand Vitara को फाइनेंस पर खरीदते हैं, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद करीब 10.36 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. मान लें कि बैंक आपको यह लोन 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 7 साल के लिए देता है, तो आपकी मंथली EMI लगभग 16 से 17 हजार रुपये के आसपास आएगी. यह EMI आमतौर पर मिडिल क्लास परिवार के बजट में फिट बैठती है.

इतनी सैलरी पर खरीद सकते हैं कार

फाइनेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आपकी EMI आपकी मंथली इनकम के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी EMI करीब 17,000 रुपये है, तो आपकी मंथली सैलरी कम से कम 60 से 70 हजार रुपये होनी चाहिए. अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा है, तो आप Grand Vitara के हाइब्रिड या टॉप वेरिएंट को भी आराम से फाइनेंस करा सकते हैं.

इंजन, माइलेज और फीचर्स

Maruti Grand Vitara में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ Mild Hybrid और Strong Hybrid का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा CNG वेरिएंट भी उपलब्ध हैं. पेट्रोल वेरिएंट 20–21 kmpl तक माइलेज देता है, जबकि Strong Hybrid वेरिएंट 27.97 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है. फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और 6 एयरबैग्स जैसी सेफ्टी सुविधाएं मिलती हैं.

