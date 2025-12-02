भारत में आज लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानें क्या होगी e Vitara की कीमत?

Maruti e VITARA Launch Date: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड समय के साथ बढ़ती जा रही है. डिमांड बढ़ने के साथ ही कई ऑटोमेकर्स नई कारें भारतीय बाजार में लॉन्च कर रहे हैं. टाटा, महिंद्रा और एमजी की इलेक्ट्रिक कारें इंडियन मार्केट में काफी पसंद की जा रही हैं. वहीं अब मारुति भी इस सेगमेंट में अपनी कार लाने के लिए तैयार है. मारुति की पहली और मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा (Maruti e VITARA) भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है. आज मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को ये ईवी भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगी.

मारुति e Vitara से मिलेगी कितनी रेंज?

मारुति ई-विटारा नेक्सा डीलरशिप के तहत लाई जा रही है. ये इलेक्ट्रिक कार HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. मारुति की ये पहली इलेक्ट्रिक कार दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आ सकती है. इस गाड़ी में एक 49 kWh और दूसरा 61 kWh के बैटरी पैक का ऑप्शन मिल सकता है. मारुति ई विटारा 61 kWh के बैटरी पैक के साथ 500 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है. ई विटारा के स्टैंडर्ड मॉडल में भी फास्ट चार्जिंग का फीचर दिया जा सकता है.

मारुति की इलेक्ट्रिक कार से 142 से 173 HP की पावर मिल सकती है. साथ ही 192.5 Nm का टॉर्क भी जनरेट हो सकता है. ये इलेक्ट्रिक कार 7.5 सेकंड से 8.6 सेकंड के बीच में 0 से 100 kmph की स्पीड तक पहुंच सकती है. स्टैंडर्ड मॉडल में भी फास्ट चार्जिंग का फीचर मिलने से इस ईवी को केवल 50 मिनट में ही 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकेगा.

क्या होगी e Vitara की कीमत?

मारुति ई विटारा भारत से पहले यूरोप के 12 देशों में लॉन्च की जा चुकी है. भारतीय बाजार में ये गाड़ी 17 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की प्राइस-रेंज में आ सकती है. मारुति की इलेक्ट्रिक कार हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा BE 6 और एमजी विंडसर ईवी को कड़ी टक्कर दे सकती है.

