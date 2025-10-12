हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Maruti e-Vitara, 500 KM से ज्यादा मिलेगी रेंज

भारत में इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Maruti e-Vitara, 500 KM से ज्यादा मिलेगी रेंज

Maruti e-Vitara: मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को प्रीमियम बनाने के लिए कंपनी गाड़ी में LED हेडलाइट्स, DRLs और टेललैंप्स जैसे फीचर्स दे सकती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Updated at : 12 Oct 2025 01:34 PM (IST)
मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है. अब इस गाड़ी की लॉन्चिंग डिटेल्स सामने आ गई हैं. यह गाड़ी एसयूवी सेगमेंट में आएगी और कंपनी ने इस कार को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भी शो किया था. यह इलेक्ट्रिक SUV इस साल के आखिर यानी दिसंबर 2025 में शोरूम में आ सकती है. इस कार को गुजरात के हंसलपुर प्लांट में तैयार किया जा रहा है.

Maruti e-Vitara का बैटरी पैक

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को प्रीमियम बनाने के लिए कंपनी गाड़ी में LED हेडलाइट्स, DRLs और टेललैंप्स जैसे फीचर्स दे सकती है. इस SUV में 18-इंच व्हील्स और एक्टिव एयर वेंट ग्रिल दी जाएगी, जो एयरोडायनामिक एफिशिएंसी बढ़ाती है.

कंपनी ने ई-विटारा में दो बैटरी ऑप्शन दिए जाने की बात कही है. इसमें एक 48.8 kWh बैटरी पैक तो दूसरा 61.1kWh बैटरी पैक होगा. कंपनी की तरफ से 500 किमी रेंज की बात कही गई है, जो कि असली रेंज ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक पर निर्भर करती है.

Maruti e-Vitara के सेफ्टी फीचर्स

मारुति ई-विटारा में पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और डिजिटल फीचर्स जैसे 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल किए जाएंगे. यह सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.

मारुति ई-विटारा में कई सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. गाड़ी में लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे. SUV में 7 एयरबैग की सुविधा होगी, जिससे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

अन्य सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो ई-विटारा में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. Maruti Suzuki e Vitara को संभावित रूप से 17-18 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, इसके टॉप स्पेक वेरिएंट की कीमत 25 लाख रुपये तक हो सकती है.

फुल टैंक पर चलती है 1200 KM, GST कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही Toyota Innova Hycross?

Published at : 12 Oct 2025 01:34 PM (IST)
