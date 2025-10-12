फुल टैंक पर चलती है 1200 KM, GST कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही Toyota Innova Hycross?

भारत में Toyota Innova Hycross को हमेशा से एक बेहतर और लग्जरी MPV के रूप में जाना जाता है. ये कार अपने विशाल इंटीरियर, शानदार माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए मशहूर है. अब GST 2.0 लागू होने के बाद इसकी कीमतें पहले से कम हो गई हैं, जिससे ये बड़ी फैमिली के लिए और भी बेहतर डील साबित हो रही है. आइए इसके नए प्राइस, फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Toyota Innova Hycross की नई कीमत

नई GST दरों के बाद Toyota Innova Hycross की कीमत अब 18.06 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसका टॉप मॉडल ZX(O) हाइब्रिड वेरिएंट 30.83 लाख रुपए तक जाता है. GST 2.0 लागू होने के बाद इसके GX पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में लगभग 1.16 लाख रुपए की कमी आई है. वहीं, जो ग्राहक हाइब्रिड मॉडल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए VX हाइब्रिड वेरिएंट 25.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है.

लग्जरी इंटीरियर और मॉडर्न फीचर्स

Toyota Innova Hycross का इंटीरियर किसी लग्जरी कार जैसा महसूस होता है. इसकी केबिन स्पेस इतनी बड़ी है कि लंबी फैमिली ट्रिप भी आरामदायक बन जाती है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम Toyota i-CONNECT के साथ दिया गया है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और वायर्ड Android Auto का सपोर्ट मिलता है. साउंड सिस्टम के लिए इसमें 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम और सबवूफर मौजूद है.

सेफ्टी फीचर्स और 5-स्टार रेटिंग

सेफ्टी के मामले में भी Innova Hycross ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. कार में 6 एयरबैग, ABS with EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सभी जरूरी फीचर्स शामिल हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस