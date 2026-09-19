e Vitara या Creta Electric, रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी है बेहतर?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है और अब ग्राहकों के पास SUV सेगमेंट में भी कई ऑप्शन मौजूद हैं. अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं, जिसमें लंबी रेंज के साथ मॉडर्न फीचर्स और अच्छी सेफ्टी मिले तो Maruti Suzuki e Vitara और Hyundai Creta Electric दो प्रमुख ऑप्शन हैं.

दोनों SUV अलग-अलग बैटरी पैक, कई फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ आती हैं. हालांकि, दोनों के बीच बैटरी कैपेसिटी, पावर, टॉर्क, फीचर्स और कीमत में अंतर है. इसलिए खरीदने से पहले इन दोनों की तुलना करना जरूरी है.

Maruti e Vitara में मिलती है बड़ी बैटरी

सबसे पहले Maruti Suzuki e Vitara की बात करें तो इसमें दो बैटरी पैक का ऑप्शन दिया गया है. इसके बेस Delta वेरिएंट में करीब 49 kWh की LFP बैटरी मिलती है.वहीं Zeta और Alpha वेरिएंट में बड़ी 61 kWh की LFP बैटरी दी गई है.

छोटी बैटरी वाला मॉडल करीब 142 bhp की पावर और 193 Nm का टॉर्क देता है, जबकि 61 kWh बैटरी वाला मॉडल करीब 172-174 bhp की पावर देता है. दोनों बैटरी पैक के साथ टॉर्क 193 Nm बताया गया है.

e Vitara में फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है.यानी इसमें इलेक्ट्रिक मोटर आगे के पहियों को पावर देती है.इसका फायदा यह है कि सामान्य शहर और हाईवे ड्राइविंग के लिए कार को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

रेंज Maruti e Vitara की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. 49 kWh बैटरी वाले Delta वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज करीब 440 किलोमीटर है. वहीं बड़ी 61 kWh बैटरी वाले Zeta और Alpha वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज करीब 543 किलोमीटर तक बताई गई है.

543 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज का मतलब यह है कि कंपनी के टेस्टिंग आंकड़ों के मुताबिक बड़ी बैटरी वाला मॉडल एक बार फुल चार्ज होने पर काफी लंबी दूरी तय कर सकता है. इससे खासतौर पर उन लोगों को फायदा हो सकता है जो शहर के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा भी करते हैं.

गाड़ी में मिलते हैं कई प्रीमियम फीचर्स

Maruti ने e Vitara को केवल लंबी रेंज वाली SUV के तौर पर नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी प्रीमियम बनाने की कोशिश की है. इसके बेस Delta वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील, LED DRL, रिक्लाइनिंग रियर सीट, ऑटोमैटिक AC और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा गाड़ी में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट मिलता है. म्यूजिक के लिए Infinity by Harman साउंड सिस्टम भी दिया गया है.

Creta Electric की पावर और फीचर्स

Hyundai Creta Electric भी दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है. इसमें छोटी 42 kWh बैटरी और बड़ी 51.4 kWh बैटरी का ऑप्शन मिलता है.42 kWh बैटरी वाले मॉडल की क्लेम्ड रेंज करीब 390 किलोमीटर है.

इस बैटरी के साथ मोटर करीब 133-135 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क देती है. वहीं 51.4 kWh की बड़ी बैटरी वाले मॉडल की क्लेम्ड रेंज करीब 473 किलोमीटर है.इसकी इलेक्ट्रिक मोटर करीब 169-171 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क देती है.

Hyundai ने कुछ BaaS वेरिएंट्स के लिए Creta Electric की क्लेम्ड रेंज 510 किलोमीटर तक बताई है. Creta Electric के केबिन में भी कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ EV से जुड़ी जानकारी दिखाई जाती है. इंफोटेनमेंट के लिए 10.25-इंच की स्क्रीन दी गई है. कुछ वेरिएंट में पीछे बैठे यात्रियों के लिए 11.6-इंच रियर इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलती है.

इसके अलावा लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. SUV में डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल भी मिलता है.

सेफ्टी के मामले में Creta Electric में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा Level-2 ADAS, Lane Keep Assist, Blind Spot View Monitor, Adaptive Cruise Control और 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल भी सेफ्टी पैकेज का हिस्सा हैं.

दोनों गाड़ियों की कीमत

Maruti e Vitara की कीमत की बात करें तो इसका Delta वेरिएंट करीब 16.19 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होता है.Zeta और Alpha वेरिएंट की कीमत करीब 19.99 लाख रुपये बताई गई है.वहीं Maruti ने BaaS स्कीम के तहत e Vitara की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये + बैटरी EMI से भी घोषित की है.

Hyundai Creta Electric की कीमत करीब 18.03 लाख रुपये से 25.22 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच बताई गई है. वहीं BaaS मॉडल की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये से बताई गई है.

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