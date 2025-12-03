भारत NCAP के सेफ्टी टेस्ट में मारुति E-Vitara को मिली कितनी रेटिंग? जानें क्या रहा सेफ्टी स्कोर

Maruti E-Vitara Bharat NCAP Safety Test: मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में पहली इलेक्ट्रिक कार पेश की है. ये ईवी जनवरी 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी. यूरोप के करीब 12 देशों में ये इलेक्ट्रिक कार मौजूद है. वहीं जनवरी 2026 में ये ईवी भारतीय बाजार में कदम रखेगी. लेकिन इससे पहले मारुति की इलेक्ट्रिक कार भारत NCAP के सेफ्टी टेस्ट से गुजरी, जिसमें ई-विटारा ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. ये कार सेफ्टी टेस्ट में पूरी तरह से पास हुई है. इससे पहले मारुति ई-विटारा (Maruti E-VITARA) को Euro NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है.

मारुति ई-विटारा का सेफ्टी स्कोर

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही मारुति ई-विटारा भारत के क्रैश टेस्ट प्रोग्राम में मारुति की सबसे बेहतर स्कोर हासिल करने वाली कार भी बन गई है. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में ई-विटारा को 32 में से 31.49 अंक मिले हैं. फ्रंटल ऑफ सेट क्रैश टेस्ट के दौरान, जिसमें कार 64 kmph की रफ्तार से दौड़ी, इससे भी ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के सिर और गर्दन के लिए 'गुड' रेटिंग मिली. वहीं ड्राइवर की चेस्ट के लिए 'साधारण' और पैसेंजर के चेस्ट प्रोटेक्शन के लिए 'गुड' रेटिंग दी गई.

चाइल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में ई-विटारा को 49 में से 43 अंक मिले हैं. इसमें डायनामिक टेस्टिंग में 24 में से 24अंक मिले हैं और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन में 12 में से 12 अंक दिए गए हैं. बाकी के 7 अंक व्हीकल असेसमेंट कंपोनेंट के दिए गए हैं.

Maruti E-Vitara के सेफ्टी फीचर्स

मारुति ई-विटारा में पैसेंजर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है. इसके स्टैंडर्ड फीचर्स में 7 एयरबैग्स, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर दिया गया है. मारुति की इस एसयूवी में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया है. इसके साथ ही एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए हैं.

