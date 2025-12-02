Car Sales In November 2025: भारतीय बाजार में गाड़ियों की लगातार खूब बिक्री हो रही है. वाहन पोर्टल से मिली जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 में 3,88,624 गाड़ियां बिकीं. इससे पिछले महीने अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड 5,65,326 यूनिट्स की सेल हुई थी, जो कि इस साल किसी महीने होने वाली सबसे ज्यादा सेल हुई थी. जनवरी 2025 में 4,73,520 गाड़ियों की सेल हुई थी, जो कि इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा मंथली सेल्स रिपोर्ट है. वहीं नवंबर की बिकी गाड़ियों की संख्या इस साल थर्ड हाईएस्ट मंथली सेल रही.

कार कंपनी में कौन बना नंबर वन?

भारत में सबसे ज्यादा कारों की बिक्री के मामले में मारुति सुजुकी ही सबसे आगे है. नवंबर 2025 में मारुति ने 1,55,317 यूनिट्स की सेल की, जो कि मार्केट शेयर का 40 फीसदी है. पिछले साल नवंबर 2024 की तुलना में मारुति ने 19 फीसदी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं. नवंबर में कारों की बिक्री में महिंद्रा ने टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ दिया और इस महीने कार सेल्स में नंबर 2 का स्थान हासिल किया. महिंद्रा ने नवंबर 2025 में 54,005 SUVs सेल की, जिनमें 2,767 इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं. नवंबर 2024 की तुलना में महिंद्रा की सेल्स में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. टाटा मोटर्स की नवंबर में 51,672 गाड़ियों की सेल हुई. टाटा, महिंद्रा से केवल 2,333 यूनिट्स की सेल से पिछड़ गई.

टाटा से आगे निकली महिंद्रा

पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में महिंद्रा और टाटा के बीच तगड़ा कंप्टीशन चल रहा है. नवंबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल में महिंद्रा का 14 फीसदी तो टाटा का 13 फीसदी मार्केट शेयर रहा. महिंद्रा की गाड़ियों में स्कॉर्पियो लीडिंग कार के तौर पर नजर आ रही है. वहीं थार रॉक्स को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं. टाटा मोटर्स की नवंबर में बिकीं 51,672 गाड़ियों में 6,083 इलेक्ट्रिक कारों की सेल हुई. महिंद्रा ने पिछले साल नवंबर 2024 में बिकी 42,234 गाड़ियों की तुलना में इस साल 22 फीसदी की बढ़त हासिल की है.

