भारत का ऑटो उद्योग अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बढ़ रहा है और देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki भी इस रेस में उतर चुकी है. कंपनी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक SUV, Maruti e Vitara, भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च की जाएगी. लॉन्च के बाद ये Suv हुंडई क्रेटा और एमजी विंडसर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

Heartect-e प्लेटफॉर्म पर बनी e-Vitara

Maruti e Vitara को कंपनी के नए Heartect-e प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसे खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है. इस SUV को दो बैटरी ऑप्शन -49 kWh और 61 kWh में पेश किया जाएगा. छोटे बैटरी पैक वाली कार शहर के इस्तेमाल के लिए बेहतर होगी, जबकि बड़ा बैटरी पैक लंबी जर्नी के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा.

रेंज और परफॉर्मेंस

e Vitara का प्रदर्शन इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. 49 kWh वर्जन की WLTP रेंज 344 किलोमीटर तक है और यह 142 bhp पावर और 193 Nm टॉर्क के साथ आती है. दूसरी ओर, 61 kWh वर्जन दो ड्राइविंग ऑप्शन FWD और AWD में उपलब्ध होगा. FWD वेरिएंट की रेंज 426 किलोमीटर, जबकि AWD वर्जन की रेंज 395 किलोमीटर तक बताई जा रही है. बड़ी बैटरी वाली कार 181 bhp पावर और 307 Nm टॉर्क जनरेट करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, e Vitara की शुरुआती कीमत करीब ₹20 लाख (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है, जिससे यह Tata Nexon EV और MG ZS EV जैसी SUVs को सीधी टक्कर देगी.

डिजाइन और इंटीरियर

Maruti e Vitara का डिजाइन पूरी तरह मॉडर्न और डायनेमिक है. इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, Y-शेप्ड DRLs, और ब्लैक क्लैडिंग दी गई है. इलेक्ट्रिक कार होने के कारण इसमें पुराने चले आ रहे ग्रिल की जगह क्लीन फ्रंट फेस दिया गया है, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है. अंदर की बात करें तो SUV का इंटीरियर प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है. इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, सेमी-लेदर सीट्स, और ऑटो-डिमिंग मिरर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

सुरक्षा और कम्फर्ट फीचर्स

मारुति ने e Vitara में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया है. कार में 7 एयरबैग्स, ADAS टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, और पैनोरमिक सनरूफ जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इसके साथ वेंटिलेटेड सीट्स और 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स इसे और भी आरामदायक बनाते हैं.

