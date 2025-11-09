हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Tiago या Maruti Celerio, किस हैचबैक को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए सारी डिटेल

Tata Tiago या Maruti Celerio, किस हैचबैक को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए सारी डिटेल

Tata Tiago vs Maruti Celerio: अगर आप इन दोनों हैचबैक में से किसी एक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको इन दोनों गाड़ियों की डिटेल्स बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 02:04 PM (IST)
जीएसटी कटौती के बाद भारतीय बाजार में हैचबैक की कीमतें काफी कम हो गई हैं. अगर आप भी डेली अप-डाउन के लिए किसी किफायती हैचबैक की तलाश में हैं तो आपके लिए Maruti Celerio और Tata Tiago, दो अच्छे ऑप्शन्स साबित हो सकते हैं. आइए इन दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, सेफ्टी और माइलेज के बारे में जानते हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन-सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है? 

GST कटौती के बाद Maruti Celerio की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये हो गई है जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 7.05 लाख रुपये है. वहीं Tata Tiago की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये तो इसके टॉप-वेरिएंट की कीमत 8.75 लाख रुपये है. 

Tata Tiago vs Maruti Celerio: माइलेज

Tata Tiago CNG का कंपनी की ओर से दावा किया गया माइलेज मैनुअल मोड में 26.49 km/kg और ऑटोमैटिक मोड में 28 km/kg है. हालांकि, रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में यह औसतन 2425 km/kg देता है, जो शहरी ट्रैफिक के लिए किफायती है. वहीं, Maruti Celerio CNG का क्लेम्ड माइलेज 35.60 km/kg है. यह आंकड़ा इसे फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफी आगे रखता है. डेली कम्यूटर्स के लिए यह बड़ा फायदा साबित हो सकता है, खासकर तब जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती जा रही हों.

Tata Tiago vs Maruti Celerio के फीचर्स

Tiago CNG एक फीचर-पैक्ड कार है. इसमें LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 10.25 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और AMT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के कारण बूट स्पेस भी अन्य CNG कारों से ज्यादा है. Celerio CNG भी एक आधुनिक टच देता है, जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Apple CarPlay, Android Auto, पुश-बटन स्टार्ट, और पावर विंडो मिलते हैं. हालांकि, इसमें न तो AMT ऑप्शन है और न ही बूट स्पेस में उतनी सुविधा जितनी टियागो देती है.

सेफ्टी के मामले में Tata Tiago CNG को ग्लोबल NCAP से 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है. इसमें डुअल एयरबैग, ABS, EBD, रियर कैमरा, CNG लीक डिटेक्शन सिस्टम और माइक्रो-स्विच जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. वहीं Maruti Celerio CNG अब 6 एयरबैग्स के साथ आती है, जो एक बड़ी अपग्रेड है. हालांकि, इसका क्रैश टेस्ट रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है जितना टियागो का है. इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग के लिहाज से टियागो अब भी एक कदम आगे है.

Tata Nexon या Skoda Kylaq, कौन-सी गाड़ी खरीदना वैल्यू फॉर मनी? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब

 

Published at : 09 Nov 2025 02:04 PM (IST)
