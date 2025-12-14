हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Brezza या Nissan Magnite: फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर, मिनटों में समझें अंतर

Maruti Brezza या Nissan Magnite: फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर, मिनटों में समझें अंतर

भारत के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Brezza सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों में शामिल है, जबकि Nissan Magnite भी एक मजबूत विकल्प है. आइए जानें कौन-सी SUVआपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Dec 2025 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इस सेगमेंट में ग्राहकों को अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर माइलेज और फैमिली के लिए सही स्पेस मिलता है. Maruti Brezza और Nissan Magnite इसी सेगमेंट की दो चर्चित SUVs हैं. दोनों की कीमत, इंजन और फीचर्स अलग-अलग तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं. आइए जानते हैं आपके लिए कौन सी SUV सही है.

इंजन और माइलेज में Brezza ज्यादा दमदार

  • Maruti Brezza में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103 पीएस की पावर और अच्छा टॉर्क देता है. ये इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद ड्राइव देता है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन में यह SUV करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है. वहीं Nissan Magnite में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सामान्य और टर्बो दोनों विकल्पों में आता है. टर्बो इंजन ज्यादा पावर देता है और शहर की ड्राइव के लिए ठीक है, लेकिन Brezza के मुकाबले इसका इंजन थोड़ा कम पावरफुल महसूस होता है. हालांकि ट्रांसमिशन के ज्यादा विकल्प Magnite को फ्लेक्सिबल बनाते हैं.

फीचर्स में दोनों का अलग अंदाज

  • Maruti Brezza फीचर्स के मामले में ज्यादा प्रीमियम फील देती है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है. ये फीचर्स आमतौर पर महंगी SUVs में देखने को मिलते हैं. Nissan Magnite में भी कई अच्छे फीचर्स दिए गए हैं. इसमें क्रूज कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एंबिएंट लाइटिंग और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. Magnite का इंटीरियर थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है.

कीमत में Nissan Magnite ज्यादा किफायती

  • कीमत की बात करें तो Nissan Magnite काफी सस्ती SUV है. इसकी शुरुआती कीमत Brezza से काफी कम है, जिससे यह बजट ग्राहकों के लिए बेहतर ऑप्शन बनती है. वहीं Maruti Brezza थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन मजबूत इंजन, बेहतर माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू इसे फैमिली कार के तौर पर मजबूत बनाते हैं. अगर आपका बजट कम है तो Magnite सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए Brezza बेहतर साबित होती है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

Published at : 14 Dec 2025 09:28 AM (IST)
Tags :
Mileage Nissan Magnite Compact SUV Brezza Features INDIA Maruti Brezza Vs Nissan Magnite
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Pankaj Chaudhary का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय?, आज होगा औपचारिक एलान | Breaking | BJP
UP Politics: आज दोपहर Piyush Goyal करेंगे नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का एलान | Breaking
UP News: UP बीजेपी को मिलेगा आज नया अध्यक्ष ! | BJP | Yogi Aditynath | PM Modi | abp News
Syria में America सैनिकों पर ISIS का भीषण हमला, तीन की मौत | Breaking | Donald Trump | ABP News
Ahmedabad Breaking: अहमदाबाद में घर में फटा गैस सिलिंडर, 3 लोग झुलसे, 6 की मौत | Gujarat | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
ट्रेंडिंग
ATM गार्ड को रूम से खींच ले गया बब्बर शेर! खौफनाक नजारा देख छूट जाएंगे पसीने- वीडियो वायरल
ATM गार्ड को रूम से खींच ले गया बब्बर शेर! खौफनाक नजारा देख छूट जाएंगे पसीने- वीडियो वायरल
हेल्थ
प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करवाना सेहत के लिए साइलेंट किलर? बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा
प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करवाना सेहत के लिए साइलेंट किलर? बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बंपर पदों पर वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
इस स्टेट में निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बंपर पदों पर वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget