भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इस सेगमेंट में ग्राहकों को अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर माइलेज और फैमिली के लिए सही स्पेस मिलता है. Maruti Brezza और Nissan Magnite इसी सेगमेंट की दो चर्चित SUVs हैं. दोनों की कीमत, इंजन और फीचर्स अलग-अलग तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं. आइए जानते हैं आपके लिए कौन सी SUV सही है.

इंजन और माइलेज में Brezza ज्यादा दमदार

Maruti Brezza में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103 पीएस की पावर और अच्छा टॉर्क देता है. ये इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद ड्राइव देता है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन में यह SUV करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है. वहीं Nissan Magnite में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सामान्य और टर्बो दोनों विकल्पों में आता है. टर्बो इंजन ज्यादा पावर देता है और शहर की ड्राइव के लिए ठीक है, लेकिन Brezza के मुकाबले इसका इंजन थोड़ा कम पावरफुल महसूस होता है. हालांकि ट्रांसमिशन के ज्यादा विकल्प Magnite को फ्लेक्सिबल बनाते हैं.

फीचर्स में दोनों का अलग अंदाज

Maruti Brezza फीचर्स के मामले में ज्यादा प्रीमियम फील देती है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है. ये फीचर्स आमतौर पर महंगी SUVs में देखने को मिलते हैं. Nissan Magnite में भी कई अच्छे फीचर्स दिए गए हैं. इसमें क्रूज कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एंबिएंट लाइटिंग और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. Magnite का इंटीरियर थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है.

कीमत में Nissan Magnite ज्यादा किफायती