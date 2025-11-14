हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो500 KM रेंज के साथ जल्द एंट्री करेगी महिंद्रा XEV 9S, टीजर हुआ जारी, जानें कब होगी लॉन्च

500 KM रेंज के साथ जल्द एंट्री करेगी महिंद्रा XEV 9S, टीजर हुआ जारी, जानें कब होगी लॉन्च

महिंद्रा ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV का नया टीजर जारी किया है, जिसमें इसका लग्जरी इंटीरियर, 1400W Harman Kardon ऑडियो सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ दिखाया गया है. आइए जानें ये SUVकब डेब्यू करेगी .

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप SUV XEV 9S का नया टीजर जारी किया है और इस बार कंपनी ने इसके इंटीरियर की शानदार झलक दिखाई है. टीजर देखने के बाद साफ है कि यह SUV सिर्फ पावर और रेंज में ही आगे नहीं होगी, बल्कि लग्जरी और कम्फर्ट के मामले में भी नया स्टैंडर्ड सेट करेगी. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है इसका Harman Kardon का 1,400W का 16-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है. इतना दमदार ऑडियो सिस्टम आमतौर पर हाई-एंड लग्जरी कारों में मिलता है, जिससे साफ है कि XEV 9S को महिंद्रा एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के रूप में पेश कर रही है.

फ्यूचरिस्टिक केबिन

  • Mahindra XEV 9S का ग्लोबल डेब्यू 27 नवंबर को बेंगलुरु में होने वाले “Scream Electric” इवेंट में होगा. यह महिंद्रा की पहली थ्री-रो ऑल-इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसे INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो हल्का, मजबूत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म माना जाता है. SUV के इंटीरियर में सबसे अट्रैक्टिव फीचर है इसका ट्रिपल डिजिटल डिस्प्ले सेटअप, जो डैशबोर्ड को पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक लुक देता है. इसके साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, मिनिमलिस्ट गियर सेलेक्टर और लगभग पूरी छत को कवर करने वाला पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है.

एडवांस्ड ADAS और प्रीमियम कम्फर्ट फीचर्स

  • महिंद्रा XEV 9S सिर्फ डिजाइन और टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि कम्फर्ट और सेफ्टी फीचर्स में भी खास होने वाली है. उम्मीद है कि इसमें मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी फंक्शन वाली सीटें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट और एंबियंट लाइटिंग जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी. SUV में Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और स्मार्ट ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स भी मिलने की संभावना है, जो ड्राइविंग को सेफ बनाएंगे.

परफॉर्मेंस

  • परफॉर्मेंस की बात करें तो XEV 9S में वही नई बैटरी और मोटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो Mahindra BE.6 और XEV 9e में मिलती है. इससे SUV लगभग 500 किमी की रेंज दे सकती है. कंपनी इसमें अल्ट्रा-फास्ट DC चार्जिंग भी देगी, जिससे बैटरी बेहद तेजी से चार्ज होगी. SUV में होने वाली बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग तकनीक इसे मोबाइल पावर स्टेशन की तरह इस्तेमाल करने की सुविधा देगी, यानी जरूरत पड़ने पर आप इससे दूसरे EV या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी चार्ज कर सकेंगे.

  • टीजर देखकर यह साफ है कि Mahindra XEV 9S कंपनी की अब तक की सबसे एडवांस्ड और लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV होगी. 1400W साउंड सिस्टम, ट्रिपल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर और 500 किमी की रेंज जैसे फीचर्स इसे एक दमदार विकल्प बनाते हैं.

Published at : 14 Nov 2025 10:12 AM (IST)
