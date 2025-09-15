जीएसटी कटौती के बाद अब कितनी सस्ती मिल रही Mahindra Scorpio Classic? जानें डिटेल

केंद्र सरकार ने फेस्टिव सीजन से पहले लोगों को जीएसटी कटौती का बड़ा तोहफा दिया है. नई जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 से पूरे भारत में लागू कर दी जाएंगी. ऐसे में जीएसटी कटौती के बाद महिंद्रा की कई कारें भी सस्ती होने वाली हैं. इसके साथ ही कंपनी ने स्कॉर्पियो क्लासिक पर बड़ा प्राइस कट किया है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद आपको ये गाड़ी कितनी सस्ती मिलने वाली है.

नई जीएसटी दरों के बाद स्कॉर्पियो क्लासिक के दाम में औसतन 5.7 फीसदी कटौती देखने को मिलेगी. Mahindra Scorpio Classic S11 डीजल-एमटी वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिल सकती है. इस वैरिएंट पर कंपनी 1.20 लाख रुपये तक की कटौती कर सकती है. बाकी वैरिएंट पर भी ग्राहकों को 80 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है. ऐसे में पहले के मुकाबले महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदना ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी हो गया है.

Mahindra Scorpio Classic के फीचर्स

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें एक बड़े 9-इंच टचस्क्रीन के साथ-साथ ड्यूल-टोन ब्लैक थीम दी गई है. स्कॉर्पियो क्लासिक में ऑडियो कंट्रोल के साथ ही लेदर से लिपटे स्टीयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पार्ट एनालॉग इंस्ट्रमेंट क्लस्टर को भी शामिल किया गया है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो का पावरट्रेन

Mahindra Scorpio Classic में 132hp, 300Nm, 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसमें ऑल एल्युमिनियम लाइटवेट GEN-2 mHawk इंजन है. सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा एसयूवी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल , LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट जेसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही इस कार में आपको 460 लीटर के बूट स्पेस के साथ 60 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है.

