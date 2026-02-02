महिंद्रा की नई SUV का डिजाइन लीक, 360 डिग्री कैमरा से होगी लैस, जानें कितनी हो सकती है कीमत

महिंद्रा इस समय कई नए मॉडल्स पर काम कर रही है और इन्हीं में से एक है आने वाली Vision S SUV. अभी तक इसे कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में ही पेश किया है, लेकिन अब इसका टेस्ट मॉडल सड़कों पर नजर आने लगा है. हाल ही में सामने आई तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि यह SUV अब प्रोडक्शन वर्जन के काफी करीब पहुंच चुकी है. माना जा रहा है कि महिंद्रा इस मॉडल के जरिए सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में दमदार एंट्री करने की तैयारी कर रही है.

कॉन्सेप्ट जैसा ही बॉक्सी और रग्ड डिजाइन

लीक हुई तस्वीरों के मुताबिक Vision S SUV का डिजाइन काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही है. इसमें गोल हेडलाइट्स, वर्टिकल स्टैक ग्रिल और सीधा, बॉक्सी स्टांस देखने को मिलता है, जो इसे एक मजबूत SUV पहचान देता है. फ्रंट और साइड प्रोफाइल से यह गाड़ी लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर जैसी लगती है. डीजल फिलर के पास दिया गया AdBlue रिफिल कैप इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें BS6 फेज-2 कंप्लायंट डीजल इंजन मिलेगा. टेस्टिंग मॉडल के इंटीरियर की झलक से यह भी साफ हुआ है कि SUV में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा.

पैनोरमिक सनरूफ और मॉडर्न इंटीरियर फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो इस टेस्ट मॉडल में स्टैंडर्ड महिंद्रा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स मौजूद हैं. इसमें फैब्रिक सीट्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कवर किया हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम और 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स देखने को मिली हैं. सबसे खास फीचर पैनोरमिक ग्लास सनरूफ है, जो इस सेगमेंट में SUV को काफी प्रीमियम बना सकती है. साथ ही 360 डिग्री कैमरा मिलने की भी संभावना जताई जा रही है.

NU IQ प्लेटफॉर्म और इंजन ऑप्शन