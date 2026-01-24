महिंद्रा ने लॉन्च किया Thar ROXX का स्टार एडिशन, कीमत 16.85 लाख से शुरू, जानें खासियत

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV थार ROXX का नया और प्रीमियम वेरिएंट STAR EDN लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत 16.85 लाख रखी गई है. यह वेरिएंट उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो थार में ज्यादा स्टाइल, लग्ज़री और एक्सक्लूसिव फील चाहते हैं. इस नए मॉडल में लुक और फीचर्स को बेहतर बनाया गया है, जबकि इंजन और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है.

डिजाइन और इंटीरियर में क्या बदला?

Thar ROXX STAR EDN को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में खास बदलाव किए गए हैं. इसमें पियानो-ब्लैक फ्रंट ग्रिल और पियानो-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो SUV को दमदार और मॉडर्न लुक देते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें नई ऑल-ब्लैक लेदरेट सीटें मिलती हैं, जिन पर सुएड एक्सेंट दिया गया है. आगे की सीटें वेंटिलेटेड हैं, जिससे लंबी ड्राइव में भी आराम बना रहता है. यह SUV सिट्रीन येलो, टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक जैसे चार आकर्षक रंगों में उपलब्ध है.

इंजन और परफॉर्मेंस

मैकेनिकल तौर पर Thar ROXX STAR EDN में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर TGDi mStallion पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 130 kW की पावर और 380 Nm का टॉर्क देता है. डीजल पसंद करने वालों के लिए 2.2-लीटर mHawk इंजन दिया गया है, जो 128.6 kW की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सभी वेरिएंट रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आते हैं.

कीमत और फीचर्स

Thar ROXX STAR EDN का डीजल मैनुअल वेरिएंट 16.85 लाख में आता है, जबकि डीजल ऑटोमैटिक की कीमत 18.35 लाख है. पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमैटिक वेरिएंट उपलब्ध है, जिसकी कीमत 17.85 लाख है. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Adrenox कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे Modern फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, पार्किंग सेंसर और भारत NCAP के 5-स्टार Standards के अनुसार डिजाइन दिया गया है.

